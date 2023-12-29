«Наполи» и «Юве» интересуются Судаковым. У «Шахтера» уже есть предложение по хавбеку на 35 млн евро
«Наполи» и «Ювентус» обратились в «Шахтер» по Георгию Судакову.
Оба клуба заинтересованы в 21-летнем полузащитнике. Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что Судакова уже предложили 35 миллионов евро. Кто именно сделал предложение, не уточняется.
В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола (в том числе – «Барселоне» в Лиге чемпионов) и 1 результативная передача в 18 матчах за «Шахтер». Его статистику можно найти здесь.
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