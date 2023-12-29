«Наполи» и «Ювентус» обратились в «Шахтер» по Георгию Судакову.

Оба клуба заинтересованы в 21-летнем полузащитнике. Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что уже предложили 35 миллионов евро. Кто именно сделал предложение, не уточняется.

В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола (в том числе – «Барселоне» в Лиге чемпионов) и 1 результативная передача в 18 матчах за « ». Его статистику можно найти здесь.

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