«Наполи» и «Юве» интересуются Судаковым. У «Шахтера» уже есть предложение по хавбеку на 35 млн евро

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«Наполи» и «Ювентус» обратились в «Шахтер» по Георгию Судакову.

Оба клуба заинтересованы в 21-летнем полузащитнике. Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что Судакова уже предложили 35 миллионов евро. Кто именно сделал предложение, не уточняется.

В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола (в том числе – «Барселоне» в Лиге чемпионов) и 1 результативная передача в 18 матчах за «Шахтер». Его статистику можно найти здесь.

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2 комментария
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Не удивлюсь, если в этот аукцион впишутся клубы АПЛ
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+1
Ответ waleri
Не удивлюсь, если в этот аукцион впишутся клубы АПЛ
Челси пускай вписывается
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