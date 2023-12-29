«Наполи» интересен Судаков, «Шахтер» хочет 25 млн евро. Его трижды просматривали в ЛЧ

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер серия А Италия возможные трансферы Наполи Георгий Судаков Футбол

«Наполи» интересен полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, скауты итальянского клуба трижды просматривали 21-летнего украинца в матчах Лиги чемпионов. Подписать Судакова попытаются либо зимой, либо летом.

Ранее появлялась информация о том, что интерес к футболисту, за которого «Шахтер» просит 25 млн евро, проявляет «Ювентус».

В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола (в том числе – «Барселоне» в Лиге чемпионов) и 1 результативная передача в 18 матчах за «Шахтер». Его статистику можно найти здесь.

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6 комментариев
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За 25 надо брать не задумываясь! Думаю, у Георгия все в Юве получится. Качественный, талантливый игрок. В Юве может превратиться в суперзвезду.
Парень всё умеет. Колотуха есть, пасы вертикальные выдает на загляденье, мяч протащить, пжста. Да еще, при таких скиллах, объемом и интенсивностью выделяется.
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Ну раз интересен, надо ехать)))
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Ответ ZAPA
Головин стоит примерно 25-30, какой к черту Судаков, ну 12-15 максимум
Разница в том что Судаков свои умения продемонстрировал в матчах ЛЧ и сборную, да моложе он намного нашего Головина. Хотя тоже считаю что Головину пора в более сильный чемпионат
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Как же всюду начали интересоваться людьми с этой отличительной чертой. Эта отличительная черта реально помогает футболисту лучше играть в футбол? Почему это заметили только недавно?
полный разрыв на фоне голов мудрика, довбика, лидерства арсенала с зинченко, миколенко по рейтингу whoscored занимает первое место в эвертоне (7.1), и тд
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