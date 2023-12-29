«Наполи» интересен Судаков, «Шахтер» хочет 25 млн евро. Его трижды просматривали в ЛЧ
«Наполи» интересен полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, скауты итальянского клуба трижды просматривали 21-летнего украинца в матчах Лиги чемпионов. Подписать Судакова попытаются либо зимой, либо летом.
Ранее появлялась информация о том, что интерес к футболисту, за которого «Шахтер» просит 25 млн евро, проявляет «Ювентус».
В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола (в том числе – «Барселоне» в Лиге чемпионов) и 1 результативная передача в 18 матчах за «Шахтер». Его статистику можно найти здесь.
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Парень всё умеет. Колотуха есть, пасы вертикальные выдает на загляденье, мяч протащить, пжста. Да еще, при таких скиллах, объемом и интенсивностью выделяется.