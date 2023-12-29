Сергей Юран: «В ЦСКА за 20 лет при Гинере ни одного скандала. В «Спартаке» постоянно склоки. Для чего это выносить?»

Сергей Юран высказался о «Спартаке».

– Вы никогда не скрывали желания возглавить «Спартак». Оно еще живо?

– Я всегда говорил про один из топ-клубов. То, что спрашивали напрямую про «Спартак», естественно: я там играл, пусть и немного. Мне очень хотелось поиграть в «Спартаке».

Из киевского «Динамо» меня туда не отпустили – дали понять, что у родителей, брата могут возникнуть проблемы на работе в Луганске. На следующий сезон я все-таки уехал, но в «Бенфику». В «Спартак» я все-таки попал, и очень благодарен Олегу Ивановичу за эту возможность получить удовольствие от футбола.

«Спартак» был и остается топ-клубом. Если будет возможность там поработать, я ее с удовольствием рассмотрю. Но пока там тренер работает, о чем говорить? Сейчас у меня в голове только Нижний Новгород.

– Вы же отдаете себе отчет в том, что «Спартак» – это бесконечные скандалы, стрессы, давление?

– Нормально. Понятно, что к стрессам, интригам нужно быть готовым. А убрать это все можно только результатом. Будет результат – все позакрывают рты. Не будет – начнутся скандалы.

Чем мне нравится ЦСКА – там за 20 лет при Гинере ни одного скандала не было. Все внутри. Я не знаю, куда руководство «Спартака» смотрит, но постоянно же склоки: кто на завтрак опоздал, кто переругался.

Для чего все это выносить? Такие вещи должны оставаться внутри клуба, как в любой семье. Если ты с женой поругался, то не идешь же об этом всем соседям рассказывать. Одного желания возглавить «Спартак» – мало. К этому еще и нужно быть готовым, осознавать всю степень ответственности.

– Вы готовы?

– Конечно. Потому что я всегда реально смотрю на вещи. Если ты где-то в виртуальном мире живешь, то лучше там и оставайся. А я в реальной жизни много чего прошел и ко всему готов, – сказал главный тренер «Пари НН».

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