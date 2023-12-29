Сергей Юран: «В ЦСКА за 20 лет при Гинере ни одного скандала. В «Спартаке» постоянно склоки. Для чего это выносить?»

Теги Спартак ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Футбол

Сергей Юран высказался о «Спартаке».

– Вы никогда не скрывали желания возглавить «Спартак». Оно еще живо?

– Я всегда говорил про один из топ-клубов. То, что спрашивали напрямую про «Спартак», естественно: я там играл, пусть и немного. Мне очень хотелось поиграть в «Спартаке».

Из киевского «Динамо» меня туда не отпустили – дали понять, что у родителей, брата могут возникнуть проблемы на работе в Луганске. На следующий сезон я все-таки уехал, но в «Бенфику». В «Спартак» я все-таки попал, и очень благодарен Олегу Ивановичу за эту возможность получить удовольствие от футбола.

«Спартак» был и остается топ-клубом. Если будет возможность там поработать, я ее с удовольствием рассмотрю. Но пока там тренер работает, о чем говорить? Сейчас у меня в голове только Нижний Новгород.

– Вы же отдаете себе отчет в том, что «Спартак» – это бесконечные скандалы, стрессы, давление?

– Нормально. Понятно, что к стрессам, интригам нужно быть готовым. А убрать это все можно только результатом. Будет результат – все позакрывают рты. Не будет – начнутся скандалы.

Чем мне нравится ЦСКА – там за 20 лет при Гинере ни одного скандала не было. Все внутри. Я не знаю, куда руководство «Спартака» смотрит, но постоянно же склоки: кто на завтрак опоздал, кто переругался.

Для чего все это выносить? Такие вещи должны оставаться внутри клуба, как в любой семье. Если ты с женой поругался, то не идешь же об этом всем соседям рассказывать. Одного желания возглавить «Спартак» – мало. К этому еще и нужно быть готовым, осознавать всю степень ответственности.

– Вы готовы?

– Конечно. Потому что я всегда реально смотрю на вещи. Если ты где-то в виртуальном мире живешь, то лучше там и оставайся. А я в реальной жизни много чего прошел и ко всему готов, – сказал главный тренер «Пари НН».

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28 комментариев
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Ну прав же человек!
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Аленичев с Титовым тоже были готовы, но всё кончилось изгнанием с плевками на спину
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это повелось ещё с Римской империи..
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То есть история с кокаином это так, мелкое недоразумение было
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В ЦСКА за 20 лет ни одного скандала? У Барсика видать провалы в памяти...
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"за 20 лет при Гинере ни одного скандала не было"
Это потому, за 20 лет при Гинере ЦСКА завоевал 21 трофей - 6 ЧР, 8 КР, 7 СКР. А у Спартака за то же время - всего 3 трофея, причем выигранных исключительно по личному недосмотру Федуна. Вот и приходится Спартаку компенсировать отсутствие трофеев громкими скандалами, чтобы болельщики не забыли. Это как престарелая и вышедшая в тираж певичка напоминает о себе публике, закатывая скандалы и истерики в ресторанах, с раздаванием пощечин официантам. Все для того, чтобы в газетах про нее написали, а то без этого помрет - никто и не заметит.
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Ответ Михон Мясной
Это потому, что методами Гинера больше никто не был готов "завоевывать" трофеи. Потом появился Газпром с самыми профессиональными и честными людьми в руководстве зенита - и трофеи теперь уже у них стали на поток.
А чего федун не покупал ? Федун кстати был подозреваемым в убийстве первого акционера Лукойла
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Ладно, уговорил. После Рыжего следующий Барсик
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Ну почему же. В наше время многие медийные персоны как раз выкладывают в соцсети все свои семейные поругашки.
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Популярность она такая.
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А кто выносит то? Уж не сами ли спартаковцы? Одни блогеры сами придумают, вбросят ради хайпа, другие подхватят, растиражируют, первые в это уже сами поверят! Вот и скандал на ровном месте. А в Спартаке про это даже не знают! Как Юрану про это не знать, как все это делается!
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дело даже не в скандалах... дело в правильной реакции клуба на ситуации с потенциальными скандалами
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Ответ caunte
Как это ни одного скандала в ЦСКА - а Еременко с наркотиками, а внезапные нервные срывы Гончаренко, а конфликт Мамаева со Слуцким, а история с весами при Газзаеве??? Это только то, что сразу в голову пришло.
Кокс Еремы это его личный косяк, а не клубный, ЦСКА не заставлял его нюхать, так же, как и не заставлял Гончаренко срываться в Беларусь. Остальные примеры это рабочие моменты, которые только спустя время всплывали
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
То есть история с кокаином это так, мелкое недоразумение было
а разве нет? клуб повёл себя как-то нехорошо? просто один ерёменко проявил себя как свинья, с клубом всё в порядке
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Ответ Павел Ермаков
В цска скандал на скандале были.Просто об этом мало кто писал.Антураж не тот.
Особенно скандал с бромантаном запомнился)
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Ответ Pertinax Gandi
Ну почему же. В наше время многие медийные персоны как раз выкладывают в соцсети все свои семейные поругашки.
А эти медийные типки что,уважаемые люди?Это блогеры беспонтовые в основном,типа евлевой или как там её,ивлевой.Нормальный,уважающий себя и окружающих, никогда не будет на показ выставлять грязь и исподнее и низменное.А действительно медийная личность,а хорошем понимании этого слова, должна быть прежде всего порядочным человеком.
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Хаха)) ага, ни одного. Еременко наркоман, ситуация с фернандесом, олич, пробывший тренером месяц.. это что сходу вспомнилось не особо следя за ними
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А как же иначе, когда есть такие люди как ты, Мостовой, Быстров "Рататуй", конечно будут вокруг Спартака скандалы
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Мерзкий клоун и пассажир

В Спартаке ничего не показал
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Как это ни одного скандала в ЦСКА - а Еременко с наркотиками, а внезапные нервные срывы Гончаренко, а конфликт Мамаева со Слуцким, а история с весами при Газзаеве??? Это только то, что сразу в голову пришло.
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Не каждому дано так высоко себя оценивать. «Чисто» как тренер, может Юран что-то и может, но масштаб личности - маловат.
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Да что им, мёдом намазано на Спартаке, что ли!
Иди в зенит, ЦСКА и выводи их в пердив! А то хотят контракт получить, завалить его и загрести нехилую неустойку...
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Потому что Гинера почему то все наши журналюги и горе специ сделали положительным лицом нашего футбола ( теперь лицо нашего футбола стал Галицкий), а Федуна выбрали на роль главного злодея нашего футбола - вот поэтому про коней молчали , а про Спартак писали то чего и не было искусственно раздували скандалы! Вот и разница!
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Барсик конечно жжот иногда, но как тренер в последние годы показывает уровень. Уж хуже Абаскаля не будет.
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