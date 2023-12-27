ЦСКА близок к покупке защитника сборной Туниса Грама за 1,6 млн евро и процент от перепродажи. Договор заключат на следующей неделе

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Тунис Сфаксьен деньги Алаа Грам Футбол

Защитник сборной Туниса Алаа Грам близок к переходу в ЦСКА .

По сведениям Kooora, армейцы почти согласовали со «Сфаксьеном» трансфер 22-летнего футболиста за 5,5 млн тунисских динаров (свыше 1,6 млн евро).

Представитель клуба из Туниса заявил, что договор будет заключен на следующей неделе. В него включат пункт, согласно которому ЦСКА будет обязан перевести «Сфаксьену» определенную часть суммы (до 20%), полученной в случае перепродажи Грама.

В сезоне-2023/24 защитник провел 9 матчей в высшей лиге Туниса, забил 3 гола и получил 1 желтую карточку.

За сборную Туниса он провел 2 матча. Подробно со статистикой Грама можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев
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А сколько грамм было в ЦСКА, когда был Еременко, эх.
+46
-5
+41
Роман Еременко близок к покупке грама
+19
-1
+18
Ответ Spartakus1984
Как ты определил, что он качественный? У него 1 матч в высшей донной лиге Туниса.
а бекао где играл?)
+10
0
+10
Ответ Кирилл
Даже интересно что такого в нем нашли скауты клуба, что берут с одним матчем в сезоне. Надеюсь, не окажется новым Фуксом.
Всмысле с одним матчем в сезоне?Вы новость внимательно читали?Там про один матч в сезоне 23/24 написано.Он по вашему до этого вообще не играл?
+5
-1
+4
Однако дорогой грам
+4
-1
+3
После Вернблума, лучший трансфер ЦСКА
+6
-3
+3
Ответ Aleksandr Danilov
После Вернблума, лучший трансфер ЦСКА
Вы наверное в Тунисе мандарины собираете не иначе,что в курсе его уровня,раз с вернблуном сравниваете.
+3
0
+3
Ответ Islam Gasanov
Опять одни и те же шутки про грамм будут
Что грамм Калифорния стоит в 18 раз дороже, чем игрок Грам, было уже?
+2
0
+2
Ответ Алексей Ларёв
Всмысле с одним матчем в сезоне?Вы новость внимательно читали?Там про один матч в сезоне 23/24 написано.Он по вашему до этого вообще не играл?
Вообще, авторам новостей перед опубликованием текста стоило бы немного изучить вообще статистику, если они ее приводят.
Потому что многие опираются на нее когда пишут комментарии, в том числе и я.

Сейчас зашел на Трансфермаркт и там написано, что Грам в чемпионате Туниса 23/24 провел полные 10 из 11 матчей, в которых он забил 3 гола.

А в тексте изначально было написано про 1 матч и 1 гол, сами видели, почему я так и написал в комментарии.
Но уже поправили.
+2
0
+2
Жаль он не колумбиец.
+1
0
+1
Чёт грам подорожал в последнее время
+1
0
+1
Опять одни и те же шутки про грамм будут
+2
-1
+1
Отличная новость качественный центральный защитник нам обязательно нужен,тем более ещё и перспективный
+2
-1
+1
Я еду со своими весами, чтоб не обманули. Пацаны, поддержите
+3
-2
+1
Даже интересно что такого в нем нашли скауты клуба, что берут с одним матчем в сезоне.
Надеюсь, не окажется новым Фуксом.
+2
-2
0
1,6 млн за Грама
+1
-1
0
Ответ Ilya_Panchenko
9 матчей только в этом сезоне , какой 1 ?
Изначально в новости было написано про 1 матч в сезоне 23/24, а потом уже поменяли на нормальную статистику.
0
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Ответ Spartakus1984
Как ты определил, что он качественный? У него 1 матч в высшей донной лиге Туниса.
9 матчей только в этом сезоне , какой 1 ?
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Ответ Spartakus1984
Как ты определил, что он качественный? У него 1 матч в высшей донной лиге Туниса.
Разве у него 1 матч?)
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Ответ Spartakus1984
Как ты определил, что он качественный? У него 1 матч в высшей донной лиге Туниса.
Ну во первых он игрок Сборной Туниса,а это довольно крепкая сборная и туда слабых игроков не зовут. И во вторых за ним долго следила селекция ЦСКА и я надеюсь что они оценили его уровень и потенциал.
+1
-1
0
Ответ Islam Gasanov
Отличная новость качественный центральный защитник нам обязательно нужен,тем более ещё и перспективный
Как ты определил, что он качественный? У него 1 матч в высшей донной лиге Туниса.
+5
-5
0
Теперь бы пигмея-акка !
+1
-1
0
Ответ Aleksandr Danilov
После Вернблума, лучший трансфер ЦСКА
🙈🙈🙈
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-1
0
Жалко, что с Бруну Мендесом не срослось... он на три головы сильнее данного товарища.
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Будем Грам-положительной командой
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А его будут штрафовать за лишние граммы??))
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