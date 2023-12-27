ЦСКА близок к покупке защитника сборной Туниса Грама за 1,6 млн евро и процент от перепродажи. Договор заключат на следующей неделе

Защитник сборной Туниса Алаа Грам близок к переходу в ЦСКА .

По сведениям Kooora, армейцы почти согласовали со « » трансфер 22-летнего футболиста за 5,5 млн тунисских динаров (свыше 1,6 млн евро).

Представитель клуба из Туниса заявил, что договор будет заключен на следующей неделе. В него включат пункт, согласно которому будет обязан перевести «Сфаксьену» определенную часть суммы (до 20%), полученной в случае перепродажи .

В сезоне-2023/24 защитник провел 9 матчей в высшей лиге Туниса, забил 3 гола и получил 1 желтую карточку.

За сборную Туниса он провел 2 матча. Подробно со статистикой Грама можно ознакомиться здесь.

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