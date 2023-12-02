Роберто Мартинес: «Роналду – в тройке-четверке лучших игроков мирового футбола. Меня удивляет его голод 18-летнего, он хочет быть лучшим в каждом упражнении»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес высоко отозвался о Криштиану Роналду.

– Удивил ли вас Роналду как профессионал или как личность?

– Криштиану очень интересен. Когда есть игрок особого уровня, а Роналду входит в группу из трех-четырех лучших игроков мирового футбола, всегда хочется знать, как [он таким стал]. Не бывает двух одинаковых игроков.

Есть футболисты, которые стали такими благодаря физическим, техническим, лидерским и тактическим способностям. Что меня очень удивило в Криштиану, так это то, насколько он голоден.

Никогда не видел игрока с таким богатым опытом, у которого было бы такое огромное желание быть лучшим на каждой тренировке. Думаю, это заразительно в нашей раздевалке.

Представьте, игрок 18 или 19 лет приходит в раздевалку и видит Криштиану, который хочет быть лучшим в каждом упражнении, приходит первым и уходит последним.

Я всегда хотел измерить голод игрока, у Криштиану голод 18-летнего футболиста. Он удивил меня, – сказал главный тренер сборной Португалии.

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57 комментариев
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Я вот тоже люблю тренить (просто в зал хожу) и это типа привычки.
Но если бы это было моей работой на которой я уже стал бы долларовым миллионером, то к 40 годам я бы всё равно уже чилил и просто поддерживал бы форму.
А вот Роналду реально не в облом проводить время на сборах, по отелям пыркаться с кучей мужиков, по-прежнему режимить, таскаться по городам Саудовской Аравии и раздевалкам стадионов.
Вот жеж маньяк футбольный. Хотя уже давно обеспечил себе и своим детям безбедную старость)
+29
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+23
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Ответ Любезный Коссутий
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в 2004-2006 году у португальцев хороший состав был
+21
-2
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Ответ Великий Алонсо
Роналду лучший футболист планеты прямо сейчас, далее Холанд и Мбаппе, бесполезный Месси не входит даже в топ-100.
Следующий комментарий «даже в топ-200»
+19
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Его тело как у 18 летнего, его голод как у 18 летнего но жаль, что его ум как у школьника
+42
-33
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Ответ elkipalki
В этом же отборе к евро Кейн, Холланд и Мбаппеизабили меньше Роналду. Еще более пешеходные днари получается?))
роналду забивает только слабым соперникам, играл бы он в лч, наверно бы голов 5 забил за всю карьеру.
ему повезло, что он всегда играет против мальт и аль араби, не то что месси
+10
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Ответ Великий Алонсо
Роналду лучший футболист планеты прямо сейчас, далее Холанд и Мбаппе, бесполезный Месси не входит даже в топ-100.
Как возможно такое писать на серьезке?
+6
-1
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Ответ Bunyod Turgunov
Его тело как у 18 летнего, его голод как у 18 летнего но жаль, что его ум как у школьника
Почему же, ум тоже как у 18 летнего
+10
-5
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Ответ elkipalki
В этом же отборе к евро Кейн, Холланд и Мбаппеизабили меньше Роналду. Еще более пешеходные днари получается?))
Ну а больше всех забил Лукаку. Величайший форвард из всех.
Как то вы забываете, что в группе с Португалией были Словакия, Люксембург, а в группе с Кейном - Италия и Украина например. А у Франции - Голландия, ну и Греция. Да и матчей у Португалии было больше, а среди топ команд больше не было ни одной, кто попал в группу из 6 команд.
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Ответ atomio
Меня удивляет его голод 18-летнего, он хочет быть лучшим в каждом упражнении (c) одно дело голод против продавцов кебабов в лиге песков или таджиков в азиатской ЛЧ, где 3-4 команды, в которых шейхи вкачали за пару лет миллиарды долларов, издеваются над полу-профи, либо в отборах сборной для ЧЕ/ЧМ, там вообще еще жестче - в группах стабильно 1 топ который займет 1 место, 1-2 середняка бьются за второе, ну а дальше 2-3 пассажира вроде рыбаков с Мальты или сыроваров из Сан-Марино - там да, голод Криштиану очень хорошо заметен. а вот когда как во вчерашнем матче попадается команда посерьезнее (ну или как на ЧМ где он сидел на лавке) - он вдруг ВНЕЗАПНО оказывается сытым, пешеходит весь матч и вообще, набирает +10кг.
В этом же отборе к евро Кейн, Холланд и Мбаппеизабили меньше Роналду. Еще более пешеходные днари получается?))
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Ответ Имя Фамилия
В группе J только один проходной соперник. Самые слабые группы это E, G, H, I.
Лихтенштейн, Люксембург, Босния и мертвая Исландия - проходнее некуда
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Ответ Montenegro Serbian
Я вот тоже люблю тренить (просто в зал хожу) и это типа привычки. Но если бы это было моей работой на которой я уже стал бы долларовым миллионером, то к 40 годам я бы всё равно уже чилил и просто поддерживал бы форму. А вот Роналду реально не в облом проводить время на сборах, по отелям пыркаться с кучей мужиков, по-прежнему режимить, таскаться по городам Саудовской Аравии и раздевалкам стадионов. Вот жеж маньяк футбольный. Хотя уже давно обеспечил себе и своим детям безбедную старость)
Роналду миллиардер и маньяк...
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Ответ Ваня Шипитко
оценки взгляни на хускоред, там если месси пешком ходит, практически не играет, не забивает (что было в псж, много матчей смотрел) - ему дают 8 минимум
В футбол играть надо, а не бегать бездумно
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Ответ Rad0
Меня больше удивляет, как Мартинесу доверяют управление топовыми сборными, вспоминая его убогий Уиган
Можно сколько угодно говорить, что Бельгия должна была брать ЧМ, ЧЕ и прочие кубки, но 3е место в 2018 - достойный результат.
Уиган у него был вполне неплох, даже перед вылетом успели кубок Англии у шити (вроде) забрать.
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Ответ Rad0
Меня больше удивляет, как Мартинесу доверяют управление топовыми сборными, вспоминая его убогий Уиган
Его Уиган в финал кубка Англии залетал и показывал отличный футбол. Ох уж эти школьники...
+3
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Ответ Montenegro Serbian
Я вот тоже люблю тренить (просто в зал хожу) и это типа привычки. Но если бы это было моей работой на которой я уже стал бы долларовым миллионером, то к 40 годам я бы всё равно уже чилил и просто поддерживал бы форму. А вот Роналду реально не в облом проводить время на сборах, по отелям пыркаться с кучей мужиков, по-прежнему режимить, таскаться по городам Саудовской Аравии и раздевалкам стадионов. Вот жеж маньяк футбольный. Хотя уже давно обеспечил себе и своим детям безбедную старость)
Да Криш в этом плане вообще зверь, давно уже все выиграл и давно все и всем доказал, но откуда-то берет силы и желание продолжать работать!
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Ответ Bunyod Turgunov
Его тело как у 18 летнего, его голод как у 18 летнего но жаль, что его ум как у школьника
Ты или очень образованный профессор или необразованный школьник ))
Я думаю мы оба знаем что второе ближе ))
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Ответ ТТД Бубнова
Почему же, ум тоже как у 18 летнего
Ну не то, что у тебя=)
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Ответ Domian
В группу их трех он однозначно не входит ибо там только Чемпионы Мира - Месси, Пеле и Марадона. А вот в топ 5,7 входит.
Ну тогда и никакой "группы из трёх" не существует, потому что у Пеле званий ЧМ больше, чем у Месси и Марадоны, вместе взятых.

Причём, что ещё больше подчёркивает величие, чемпионаты мира он выигрывал с абсолютно разными поколениями. Лишь один игрок был в заявке сборной Бразилии и на ЧМ-1962, и на ЧМ-1970 - это сам Пеле.
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Ответ Bunyod Turgunov
Его тело как у 18 летнего, его голод как у 18 летнего но жаль, что его ум как у школьника
Ему очень важно твое мнение.
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Говорили надо оставить Криша на лавке и выиграют ЧМ. По итоге вылетели от Марокко. Говорили Мартинес физрук, а Роналду балласт. По итогу лучший отбор в истории Португалии, а Криш второй лучший бомбардир.
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Ответ Ваня Шипитко
оценки взгляни на хускоред, там если месси пешком ходит, практически не играет, не забивает (что было в псж, много матчей смотрел) - ему дают 8 минимум
Ок
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Ответ WatrikVLZ
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Ответ Ваня Шипитко
роналду забивает только слабым соперникам, играл бы он в лч, наверно бы голов 5 забил за всю карьеру. ему повезло, что он всегда играет против мальт и аль араби, не то что месси
Кому то еще засчитывали в ЛЧ голы с офсайдов?
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Ответ elkipalki
В этом же отборе к евро Кейн, Холланд и Мбаппеизабили меньше Роналду. Еще более пешеходные днари получается?))
Может им не нужна мусорная стата и они не пиарят свои голы против люксембургов как что то выдающееся.
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Роналду, Фернандо Алансо... эти "деды" до сих пор в топе на своем виде спорта! Тот же Мейвезер до "старости" был неудержим!
Диванные чипсоеды молча завидуйте
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Ответ Alexander Nikitin
Тройка прямо сейчас: Холланд, Мбаппе, Биллингэм плюс есть ещё Кейн. Где-то гуляет Месси и так далее. Так что ни в тройку ни в четвёрку хотя по игре сейчас высоко - в десятке точно.
Игрок , который забивает в Лиге, которая даже в топ 40 рейтинга не входит. Зачем такие глупости писать. Не важно что он легенда и один из лучших в истории футбола. Он играет в Лиге не превосходящей по классу Лиге2, Бундеслиги2, чемпиона Кипра. И Месси и Рон уже вне всяких рейтингов, они на пенсии , не играют на уровне чемпионатов на серьезном уровне
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Ответ Redhead One
Можно сколько угодно говорить, что Бельгия должна была брать ЧМ, ЧЕ и прочие кубки, но 3е место в 2018 - достойный результат. Уиган у него был вполне неплох, даже перед вылетом успели кубок Англии у шити (вроде) забрать.
Вот вот, Бельгия не была по составу сильнее всех ни на одном из турниров. Всегда были команды сильнее
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Ответ Bunyod Turgunov
Его тело как у 18 летнего, его голод как у 18 летнего но жаль, что его ум как у школьника
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Ответ Provocadeur07
Ну не то, что у тебя=)
Конечно, мне же не 18
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Ответ Montenegro Serbian
Я вот тоже люблю тренить (просто в зал хожу) и это типа привычки. Но если бы это было моей работой на которой я уже стал бы долларовым миллионером, то к 40 годам я бы всё равно уже чилил и просто поддерживал бы форму. А вот Роналду реально не в облом проводить время на сборах, по отелям пыркаться с кучей мужиков, по-прежнему режимить, таскаться по городам Саудовской Аравии и раздевалкам стадионов. Вот жеж маньяк футбольный. Хотя уже давно обеспечил себе и своим детям безбедную старость)
справедливости ради, он неи одинок в этом из мировых звёзд.
ибра, алвеш, ...
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Ответ WatrikVLZ
Да Криш в этом плане вообще зверь, давно уже все выиграл и давно все и всем доказал, но откуда-то берет силы и желание продолжать работать!
Выиграл не все, самая большая вершина в сопрте ФИФА ЧМ так и не покорилась.
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Ответ Montenegro Serbian
Я вот тоже люблю тренить (просто в зал хожу) и это типа привычки. Но если бы это было моей работой на которой я уже стал бы долларовым миллионером, то к 40 годам я бы всё равно уже чилил и просто поддерживал бы форму. А вот Роналду реально не в облом проводить время на сборах, по отелям пыркаться с кучей мужиков, по-прежнему режимить, таскаться по городам Саудовской Аравии и раздевалкам стадионов. Вот жеж маньяк футбольный. Хотя уже давно обеспечил себе и своим детям безбедную старость)
Настоящий показатель его профессионализма проявился, если он так в рпл поиграл)
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Ответ Bunyod Turgunov
Его тело как у 18 летнего, его голод как у 18 летнего но жаль, что его ум как у школьника
Зачем спортсменам ум?
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Ответ Leon Petov
Рамуш в этом сезоне: 17 игр, 3 гола за ПСЖ Даже сейчас в Португалии нет форвардов, которые бы превосходили 38-летнего Криша
Да все только за что бы кринж играл.
Португалия продолжит вылетать на Евро и ЧМ в 1/8 и 1/4.
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