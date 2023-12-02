Роберто Мартинес: «Роналду – в тройке-четверке лучших игроков мирового футбола. Меня удивляет его голод 18-летнего, он хочет быть лучшим в каждом упражнении»
Роберто Мартинес высоко отозвался о Криштиану Роналду.
– Удивил ли вас Роналду как профессионал или как личность?
– Криштиану очень интересен. Когда есть игрок особого уровня, а Роналду входит в группу из трех-четырех лучших игроков мирового футбола, всегда хочется знать, как [он таким стал]. Не бывает двух одинаковых игроков.
Есть футболисты, которые стали такими благодаря физическим, техническим, лидерским и тактическим способностям. Что меня очень удивило в Криштиану, так это то, насколько он голоден.
Никогда не видел игрока с таким богатым опытом, у которого было бы такое огромное желание быть лучшим на каждой тренировке. Думаю, это заразительно в нашей раздевалке.
Представьте, игрок 18 или 19 лет приходит в раздевалку и видит Криштиану, который хочет быть лучшим в каждом упражнении, приходит первым и уходит последним.
Я всегда хотел измерить голод игрока, у Криштиану голод 18-летнего футболиста. Он удивил меня, – сказал главный тренер сборной Португалии.
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Но если бы это было моей работой на которой я уже стал бы долларовым миллионером, то к 40 годам я бы всё равно уже чилил и просто поддерживал бы форму.
А вот Роналду реально не в облом проводить время на сборах, по отелям пыркаться с кучей мужиков, по-прежнему режимить, таскаться по городам Саудовской Аравии и раздевалкам стадионов.
Вот жеж маньяк футбольный. Хотя уже давно обеспечил себе и своим детям безбедную старость)
ему повезло, что он всегда играет против мальт и аль араби, не то что месси
Как то вы забываете, что в группе с Португалией были Словакия, Люксембург, а в группе с Кейном - Италия и Украина например. А у Франции - Голландия, ну и Греция. Да и матчей у Португалии было больше, а среди топ команд больше не было ни одной, кто попал в группу из 6 команд.
Уиган у него был вполне неплох, даже перед вылетом успели кубок Англии у шити (вроде) забрать.
Я думаю мы оба знаем что второе ближе ))
Причём, что ещё больше подчёркивает величие, чемпионаты мира он выигрывал с абсолютно разными поколениями. Лишь один игрок был в заявке сборной Бразилии и на ЧМ-1962, и на ЧМ-1970 - это сам Пеле.
Диванные чипсоеды молча завидуйте
ибра, алвеш, ...
Португалия продолжит вылетать на Евро и ЧМ в 1/8 и 1/4.