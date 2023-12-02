Роберто Мартинес: «Роналду – в тройке-четверке лучших игроков мирового футбола. Меня удивляет его голод 18-летнего, он хочет быть лучшим в каждом упражнении»

Роберто Мартинес высоко отозвался о Криштиану Роналду.

– Удивил ли вас как профессионал или как личность?

– Криштиану очень интересен. Когда есть игрок особого уровня, а Роналду входит в группу из трех-четырех лучших игроков мирового футбола, всегда хочется знать, как [он таким стал]. Не бывает двух одинаковых игроков.

Есть футболисты, которые стали такими благодаря физическим, техническим, лидерским и тактическим способностям. Что меня очень удивило в Криштиану, так это то, насколько он голоден.

Никогда не видел игрока с таким богатым опытом, у которого было бы такое огромное желание быть лучшим на каждой тренировке. Думаю, это заразительно в нашей раздевалке.

Представьте, игрок 18 или 19 лет приходит в раздевалку и видит Криштиану, который хочет быть лучшим в каждом упражнении, приходит первым и уходит последним.

Я всегда хотел измерить голод игрока, у Криштиану голод 18-летнего футболиста. Он удивил меня, – сказал главный тренер сборной .

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