Пользователи Sports.ru выбрали название «Шанхай» Слуцкого» для китайского клуба на сайте

Теги Леонид Слуцкий болельщики Sports.ru высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Пользователи Sports.ru выбрали название «Шанхай» Слуцкого» для клуба на сайте.

В опросе приняли участие более 11 тысяч человек. 

За вариант «Шанхай» Слуцкого» проголосовали 56%, за вариант «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого» – 44%. 

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавит китайский клуб с 1 января. Сообщалось, что контракт рассчитан на один год. 

Ранее специалист уже работал в двух иностранных клубах – английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

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Опрос

Как нам называть: «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого или «Шанхай» Слуцкого?
11522 голосa
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого
44%
Леонид Слуцкий
«Шанхай» Слуцкого
56%
Леонид Слуцкий

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12 комментариев
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Шанхай КВН Слуцкого
+4
-1
+3
теперь будет вторым человеком в компартии Китая!
+2
0
+2
прямо сейчас по тнт 2 идёт однажды в России, где играет слуцкий и как раз сказал * а можете меня не хвалить *) думаю это сверху)
+1
0
+1
Это Леня так на видосиках своих поднялся, что теперь целый город ему принадлежит?
+1
-1
0
🤡🤡🤡🍔🍔🍔
+1
-1
0
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