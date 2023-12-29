Пользователи Sports.ru выбрали название «Шанхай» Слуцкого» для китайского клуба на сайте

Пользователи Sports.ru выбрали название «Шанхай» Слуцкого» для клуба на сайте.

В опросе приняли участие более 11 тысяч человек.

За вариант «Шанхай» Слуцкого» проголосовали 56%, за вариант « » Слуцкого» – 44%.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавит китайский клуб с 1 января. Сообщалось, что контракт рассчитан на один год.

Ранее специалист уже работал в двух иностранных клубах – английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

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