Пользователи Sports.ru выбрали название «Шанхай» Слуцкого» для китайского клуба на сайте
Пользователи Sports.ru выбрали название «Шанхай» Слуцкого» для клуба на сайте.
В опросе приняли участие более 11 тысяч человек.
За вариант «Шанхай» Слуцкого» проголосовали 56%, за вариант «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого» – 44%.
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавит китайский клуб с 1 января. Сообщалось, что контракт рассчитан на один год.
Ранее специалист уже работал в двух иностранных клубах – английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».
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