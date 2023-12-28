Аршавин о Слуцком в Китае: «Удивляюсь ему, он открыт. Нужна здоровая борзость. У меня бы не хватило смелости поехать»

Андрей Аршавин оценил решение Леонида Слуцкого возглавить «Шанхай Шэньхуа».

«В целом будет интересно узнавать какие‑то новости. В любом случае я удивляюсь Леониду Викторовичу, он принимает такие необычные вызовы: едет в Англию, единственный среди наших тренеров, потом переходит в YouTube, потом едет в Китай...

Он открыт. На самом деле нужна смелость и здоровая борзость. У меня бы не хватило смелости в Китай поехать и тренировать», – сказал бывший футболист сборной России в эфире программы «Все на Матч!»

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