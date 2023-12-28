Аршавин о Слуцком в Китае: «Удивляюсь ему, он открыт. Нужна здоровая борзость. У меня бы не хватило смелости поехать»

Теги Андрей Аршавин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин оценил решение Леонида Слуцкого возглавить «Шанхай Шэньхуа».

«В целом будет интересно узнавать какие‑то новости. В любом случае я удивляюсь Леониду Викторовичу, он принимает такие необычные вызовы: едет в Англию, единственный среди наших тренеров, потом переходит в YouTube, потом едет в Китай...

Он открыт. На самом деле нужна смелость и здоровая борзость. У меня бы не хватило смелости в Китай поехать и тренировать», – сказал бывший футболист сборной России в эфире программы «Все на Матч!»

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5 комментариев
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И напоследок Леонид ещё и открыл ящик Пандоры, высказавшись про Мостового и Канчельскиса, чтоб без него мы тут не скучали)
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В Китае, к сожалению, не будет такой щедрой лички как внутри Газпрома. Поэтому смысла ему и нет идти
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У тебя и желания на молодежку зенита не хватило, зачем, если можно занимать более теплые административные места в клубе.
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