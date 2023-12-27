«Мир мешает России, потому что у них душа испорченная. У русского народа настоящее видение жизни, отсюда и конфликты с Западом». Экс-хавбек «Томи» Крунич про отстранение

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Бранислав Крунич объяснил причину конфликтов России с западными странами.

– Ваш соотечественник Элвер Рахимич рассказывал, что война в Югославии унесла жизни нескольких его родных, ему приходилось ходить пешком по 10 километров до школы и обратно. Расскажите, насколько военные действия в Боснии повлияли на ваше детство.

– У нас полтора года вообще не было тренировок. Мне тогда было 13 лет. До 18 мы играли по пять-шесть официальных игр в год в молодежном первенстве. Не могли выступать на международном уровне, потому что только в 2002 году начали играть вместе с боснийцами и боснийскими хорватами.

Это случилось, когда мне исполнилось 23 года. На тот момент у меня все еще не было футбольной регистрации. Мы даже не принадлежали к УЕФА.

– Практически как Россия сейчас?

– Да, но Россия – большая и независимая страна, а мы были маленьким народом, многое мешало.

У нас не было качественных игр, потому что город бомбили, а мы прятались вместо того, чтобы тренироваться. Без электричества, есть было практически нечего. Никаких шоколадок и бананов не было. Может быть, это пошло нам в пользу и закалило характер.

– Когда Россию не допустили к стыковым матчам ЧМ-2022, многие провели историческую параллель с Югославией, когда страна пропустила и чемпионат мира 1994 года, и Евро-92. Это похожие истории?

– Я, конечно, не помню 1992 год и как это все случилось, потому что мне было всего лишь 13 лет, но все же думаю, что ситуации схожи между собой.

– На ваш взгляд, футболисты должны страдать из-за действия государства и политиков?

– Вообще не должны страдать. Это все ошибочно, потому что футбол не делает ничего плохого, а наоборот – он объединяют людей.

В России есть душа, история, культура. Именно поэтому эта страна имеет конфликты с Западом: у русского народа настоящее видение жизни. Конечно, оно христианское, православное, как и у меня, поэтому оно мне еще ближе.

Мир мешает России, потому что у них душа испорченная, понимаете? У них не то качество жизни, которое должно быть.

– Как вы считаете, когда УЕФА вернет Россию?

– Никто не знает, почему Россию сняли и когда вернут. Это политика УЕФА, только они в курсе. Мне сложно сказать. Вообще странно, что было принято такое решение, оно очень неправильное, – сказал бывший полузащитник «Томи», «Москвы» и брянского «Динамо».

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91 комментарий
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У больных шизофренией тоже возникают мысли, что им все мешают и все против них
+85
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Паспорт и квартиру в Томске этому господину!
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У них не то качество жизни, которое должно быть--------------
а должны быть очковые сортиры, яйца по 200 рублей, пенсии 150 долларов и падающие каждую неделю самолеты - вот тогда они догонят Россию по уровню жизни и наконец-то перестанут ей завидовать.
+39
-10
+29
"у русского народа настоящее видение жизни"

Угу, это "видение" хорошо видно на фото и видео стёртых дотла Мариуполя, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и т.д.
+39
-13
+26
Поэтому из-за испорченности западной души и настоящего видения жизни штурмуют Авдеевку и Марьинку)))
+33
-11
+22
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
настолько нацистская политика что русскоязычный телеканал до сих пор есть. и ни одно депутата от правого сектора а Раде.

но ты не отвлекайся от просмотра телевизора.
+19
-5
+14
Ответ Leon Petov
У больных шизофренией тоже возникают мысли, что им все мешают и все против них
Если у вас мания преследования , то это не значит , что за вами не следят !
+18
-5
+13
Ответ madaev
Сколько веков кормят байкой о враждебном Западе?
Пока пипл хавает, будут кормить. А электорат эту байку жрёт в три горла
+17
-5
+12
Сколько веков кормят байкой о враждебном Западе?
+22
-11
+11
Миру пофиг на Россию. России мешает один престарелый чекист.
+20
-10
+10
ростовский твой выход
+15
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+9
Ответ madaev
Сколько веков кормят байкой о враждебном Западе?
Что бы они делали-то без враждебного Запада? Кого бы тогда винили во всех своих бедах?
+6
0
+6
Ответ Заяцволк
Привет, да, они тут снова показывают свой величайший уровень лицемерия ) Причём аргументированно никто не в состоянии ответить, почему когда по их мнению Россия придумала себе врага, мешающего жить, - над этим надо язвить, а когда они сами придумывают себе несуществующего врага в лице государства, которое по их мнению против них - это оказывается нормальным ) Кто-то вообще может объяснить, в чём разница ? )
А разве враг извне назначает пенсии по 150 долларов? Разве враг извне заставляет пенсионерок копаться в мусорках в поисках чего-то съедобного? Или не дает развивать свое производство? Ты это в состоянии объяснить?
+9
-3
+6
Похоже на последние выступления чаушеску
+12
-7
+5
Всё верно сказал
+9
-5
+4
Ответ Overkiller
"у русского народа настоящее видение жизни" Угу, это "видение" хорошо видно на фото и видео стёртых дотла Мариуполя, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и т.д.
Угу, а с чего всё начиналось напомнить? Кто с оружием на Донбасс пришёл в 2014? Или у вас память как у рыбок, только с февраля 2022 жизнь началась?
+6
-2
+4
Ответ Заяцволк
Привет, да, они тут снова показывают свой величайший уровень лицемерия ) Причём аргументированно никто не в состоянии ответить, почему когда по их мнению Россия придумала себе врага, мешающего жить, - над этим надо язвить, а когда они сами придумывают себе несуществующего врага в лице государства, которое по их мнению против них - это оказывается нормальным ) Кто-то вообще может объяснить, в чём разница ? )
Это не государство меняет конституцию как ему угодно ? враги?
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Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий скрыт
Возьмём прошлый век и Европу.
Нападение в составе Антанты на Германию. Оказание интернациональной помощи Испании. Раздел Польши. Нападение на Финляндию.
VS
Нападение гитлеровской Германии (смотри раздел Польши)

Это не считая Азии и Ближнего востока
+3
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Ответ OldRedWhite
Если у вас мания преследования , то это не значит , что за вами не следят !
Эрнест Хемингуэй с вами был бы согласен)
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Всё верно сказал. Здешняя мразь, навались!🤣🤣🤣
+3
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+2
Ответ Peter Parker
О, я вижу ты любишь теории заговора? Считаешь, что КГБ завербовал Байдена в 1979?
Две штуки !
И его и Трампа !
+3
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Ответ Виктор Дембицкий
Да может просто не надо начинать войн и бомбить дома в другой стране? Всем как бы плевать на Вашу особую русскую душу, вот честно. Просто может не совсем правильно брать и кого-то бомбить просто так? Не думал ли этот Крунич об этом?)
Просто так не бывает.
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"у них душа испорченная". Сатанисты одним словом. Знаем, по ТВ это постоянно повторяют, и многие уже поверили. Хотя вряд ли смогут внятно объяснить что это такое.
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Да может просто не надо начинать войн и бомбить дома в другой стране? Всем как бы плевать на Вашу особую русскую душу, вот честно.

Просто может не совсем правильно брать и кого-то бомбить просто так? Не думал ли этот Крунич об этом?)
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...просто иногда говори им, что они самые хорошие, умные, благородные, у них самый хороший президент и все в мире хотели себе такого же...
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Запад это райский сад,никчемные релоктанты,не возвращайтесь,без вас воздух чище и свежее)))))))
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Ответ QWertY
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ВНИМАНИЕ! Очень скрепный комментарий!
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+1
Ответ Жаргал Шадапов
Паспорт и квартиру в Томске этому господину!
Поверьте, это не прям чтобы привилегия
+2
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Ответ MaxBridge
«Никто не знает почему Россию отстранили» Действительно.
но никто не знает, почему не отстранили Израиль
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"Мир мешает России, потому что у них душа испорченная"

понятно, опять рота не в ногу, а тарищ прапорщик в ногу
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