Бранислав Крунич объяснил причину конфликтов России с западными странами.

– Ваш соотечественник рассказывал, что война в Югославии унесла жизни нескольких его родных, ему приходилось ходить пешком по 10 километров до школы и обратно. Расскажите, насколько военные действия в Боснии повлияли на ваше детство.

– У нас полтора года вообще не было тренировок. Мне тогда было 13 лет. До 18 мы играли по пять-шесть официальных игр в год в молодежном первенстве. Не могли выступать на международном уровне, потому что только в 2002 году начали играть вместе с боснийцами и боснийскими хорватами.

Это случилось, когда мне исполнилось 23 года. На тот момент у меня все еще не было футбольной регистрации. Мы даже не принадлежали к УЕФА.

– Практически как Россия сейчас?

– Да, но Россия – большая и независимая страна, а мы были маленьким народом, многое мешало.

У нас не было качественных игр, потому что город бомбили, а мы прятались вместо того, чтобы тренироваться. Без электричества, есть было практически нечего. Никаких шоколадок и бананов не было. Может быть, это пошло нам в пользу и закалило характер.

– Когда Россию не допустили к стыковым матчам ЧМ-2022, многие провели историческую параллель с Югославией, когда страна пропустила и чемпионат мира 1994 года, и Евро-92. Это похожие истории?

– Я, конечно, не помню 1992 год и как это все случилось, потому что мне было всего лишь 13 лет, но все же думаю, что ситуации схожи между собой.

– На ваш взгляд, футболисты должны страдать из-за действия государства и политиков?

– Вообще не должны страдать. Это все ошибочно, потому что футбол не делает ничего плохого, а наоборот – он объединяют людей.

В России есть душа, история, культура. Именно поэтому эта страна имеет конфликты с Западом: у русского народа настоящее видение жизни. Конечно, оно христианское, православное, как и у меня, поэтому оно мне еще ближе.

Мир мешает России, потому что у них душа испорченная, понимаете? У них не то качество жизни, которое должно быть.

– Как вы считаете, когда УЕФА вернет Россию?

– Никто не знает, почему Россию сняли и когда вернут. Это политика , только они в курсе. Мне сложно сказать. Вообще странно, что было принято такое решение, оно очень неправильное, – сказал бывший полузащитник « », « » и брянского «Динамо».

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