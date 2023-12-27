«Мир мешает России, потому что у них душа испорченная. У русского народа настоящее видение жизни, отсюда и конфликты с Западом». Экс-хавбек «Томи» Крунич про отстранение
Бранислав Крунич объяснил причину конфликтов России с западными странами.
– Ваш соотечественник Элвер Рахимич рассказывал, что война в Югославии унесла жизни нескольких его родных, ему приходилось ходить пешком по 10 километров до школы и обратно. Расскажите, насколько военные действия в Боснии повлияли на ваше детство.
– У нас полтора года вообще не было тренировок. Мне тогда было 13 лет. До 18 мы играли по пять-шесть официальных игр в год в молодежном первенстве. Не могли выступать на международном уровне, потому что только в 2002 году начали играть вместе с боснийцами и боснийскими хорватами.
Это случилось, когда мне исполнилось 23 года. На тот момент у меня все еще не было футбольной регистрации. Мы даже не принадлежали к УЕФА.
– Практически как Россия сейчас?
– Да, но Россия – большая и независимая страна, а мы были маленьким народом, многое мешало.
У нас не было качественных игр, потому что город бомбили, а мы прятались вместо того, чтобы тренироваться. Без электричества, есть было практически нечего. Никаких шоколадок и бананов не было. Может быть, это пошло нам в пользу и закалило характер.
– Когда Россию не допустили к стыковым матчам ЧМ-2022, многие провели историческую параллель с Югославией, когда страна пропустила и чемпионат мира 1994 года, и Евро-92. Это похожие истории?
– Я, конечно, не помню 1992 год и как это все случилось, потому что мне было всего лишь 13 лет, но все же думаю, что ситуации схожи между собой.
– На ваш взгляд, футболисты должны страдать из-за действия государства и политиков?
– Вообще не должны страдать. Это все ошибочно, потому что футбол не делает ничего плохого, а наоборот – он объединяют людей.
В России есть душа, история, культура. Именно поэтому эта страна имеет конфликты с Западом: у русского народа настоящее видение жизни. Конечно, оно христианское, православное, как и у меня, поэтому оно мне еще ближе.
Мир мешает России, потому что у них душа испорченная, понимаете? У них не то качество жизни, которое должно быть.
– Как вы считаете, когда УЕФА вернет Россию?
– Никто не знает, почему Россию сняли и когда вернут. Это политика УЕФА, только они в курсе. Мне сложно сказать. Вообще странно, что было принято такое решение, оно очень неправильное, – сказал бывший полузащитник «Томи», «Москвы» и брянского «Динамо».
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а должны быть очковые сортиры, яйца по 200 рублей, пенсии 150 долларов и падающие каждую неделю самолеты - вот тогда они догонят Россию по уровню жизни и наконец-то перестанут ей завидовать.
Угу, это "видение" хорошо видно на фото и видео стёртых дотла Мариуполя, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и т.д.
но ты не отвлекайся от просмотра телевизора.
Нападение в составе Антанты на Германию. Оказание интернациональной помощи Испании. Раздел Польши. Нападение на Финляндию.
VS
Нападение гитлеровской Германии (смотри раздел Польши)
Это не считая Азии и Ближнего востока
И его и Трампа !
Просто может не совсем правильно брать и кого-то бомбить просто так? Не думал ли этот Крунич об этом?)
понятно, опять рота не в ногу, а тарищ прапорщик в ногу