Лерой Сане: «Кейн много лет был одной из лучших девяток в мире. У него невероятное понимание игры»

Лерой Сане высказался об игре с Харри Кейном.

– На поле вы, кажется, нашли идеального партнера в лице . Был ли момент, когда вы поняли, что инстинктивно понимаете друг друга?

– Я очень быстро понял, что с Харри мы хорошо подходим друг другу. У меня было такое чувство перед нашей первой игрой. Я внимательно следил за его карьерой, а также играл против него в АПЛ.

На протяжении многих лет Кейн был одним из лучших девятых номеров в мире, обладая невероятным пониманием игры. Он точно знает, что заставляет меня работать. И наоборот. Мне также нравятся его человеческие качества вне поля, – сказал футболист «Баварии».

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