«Кейн более ценный игрок, чем Левандовски». Зепп Майер о форвардах
Зепп Майер считает, что Харри Кейн более ценный игрок, чем Роберт Левандовски.
– Харри Кейн забил уже 21 гол в 15 матчах Бундеслиги за «Баварию». Невероятная скорострельность, правда?
– Абсолютно точно. Летом предполагалось, что у него получится в «Баварии», но его выступления уже исключительно хороши. У меня почти нет слов.
Особенность Кейна в том, как он работает на других игроков. Он уже усвоил, что такое «Бавария».
Харри хорош для Бундеслиги. Кейн значительно более ценен, чем Левандовски, – сказал бывший вратарь «Баварии» Майер.
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У людей ушли годы эволюции чтобы не очень положительный комментарий о Левандовски не улетел в кучу минусов. И то не в малой степени из-за его высказываний.
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