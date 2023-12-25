«Кейн более ценный игрок, чем Левандовски». Зепп Майер о форвардах

Зепп Майер считает, что Харри Кейн более ценный игрок, чем Роберт Левандовски.

– забил уже 21 гол в 15 матчах Бундеслиги за «Баварию». Невероятная скорострельность, правда?

– Абсолютно точно. Летом предполагалось, что у него получится в «Баварии», но его выступления уже исключительно хороши. У меня почти нет слов.

Особенность Кейна в том, как он работает на других игроков. Он уже усвоил, что такое « ».

Харри хорош для Бундеслиги. Кейн значительно более ценен, чем , – сказал бывший вратарь «Баварии» .

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