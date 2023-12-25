«Кейн более ценный игрок, чем Левандовски». Зепп Майер о форвардах

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Зепп Майер Ла Лига Роберт Левандовски Харри Кейн Футбол

Зепп Майер считает, что Харри Кейн более ценный игрок, чем Роберт Левандовски.

Харри Кейн забил уже 21 гол в 15 матчах Бундеслиги за «Баварию». Невероятная скорострельность, правда?

– Абсолютно точно. Летом предполагалось, что у него получится в «Баварии», но его выступления уже исключительно хороши. У меня почти нет слов.

Особенность Кейна в том, как он работает на других игроков. Он уже усвоил, что такое «Бавария».

Харри хорош для Бундеслиги. Кейн значительно более ценен, чем Левандовски, – сказал бывший вратарь «Баварии» Майер.

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11 комментариев
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А земля круглая
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Если б раньше из рабства выпустили...
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Даже сравнивать нельзя. Левандовски это обычный замыкальщик и Барселона показала , что он ещё и приличный дровосек от которого мяч отскакивает на 60 метров
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Ответ Eden Hazard
Если б раньше из рабства выпустили...
его кто-то заставлял контракт подписывать?
+6
-2
+4
Кейн это другой уровень оказался. Помню я считал Леву лучшим цн мира, да и все так думали, но стоило Харри перейти в топ клуб, как мы увидели его истинный уровень. И думаю будет еще прогрессировать, привыкая к новой стране и команде
+3
0
+3
Это очевидно, нюанс лишь в том, что у Кейна мало опыта игры на высочайшем уровне. Плюс нынешняя Бавария слабее, а Левандовски играл в ее праймовой версии.

У людей ушли годы эволюции чтобы не очень положительный комментарий о Левандовски не улетел в кучу минусов. И то не в малой степени из-за его высказываний.
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Ответ Eden Hazard
Если б раньше из рабства выпустили...
он сам в это рабство подписался.
+2
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Это как минимум не очень красиво. Левандовски один из лучших нападающих последних десяти лет. И много чего сделал для Баварии и для Бундеслиги. Возносить выше него игрока, который и половину сезона не отыграл - некрасиво
+1
-1
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На данный момент ровно в пять с половиной раз:
110/20=5,5
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