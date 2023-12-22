Головин – в символической сборной 1-го круга в Лиге 1 от L’Equipe. У него 5 голов и 2 голевые передачи в 15 играх

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Александр Головин вошел в символическую сборную 1-го круга в Лиге 1 от L’Equipe.

27-летний хавбек «Монако» забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 15 играх в чемпионате Франции. 

Символическая сборная 1-го круга Лиги 1

Вратарь: Гийом Рест («Тулуза», 17 игр, 5 из них на ноль, 1,35 пропущенных мяча в среднем за игру). 

Защитники: Мелвин Бар («Ницца», 17 игр, 2 передачи), Данте («Ницца», 17 игр, 1 передача), Жан-Клер Тодибо («Ницца», 14 игр, 1 передача), Ашраф ХакимиПСЖ», 14 игр, 3 гола, 4 передачи).

Полузащитники: Набиль Бенталеб («Лилль», 11 игр), Пьер Ле-Мелу («Брест», 16 игр, 1 гол), Ромен Дель Кастийо («Брест», 17 игр, 5 голов, 5 передач), Александр Головин («Монако», 15 игр, 5 голов, 2 передачи), Усман Дембеле («ПСЖ», 15 игр, 1 гол, 5 передач).

Нападающий: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 16 игр, 18 голов, 2 передачи).

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5 комментариев
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Саня, топи дальше! Мы тут все горды!
+11
0
+11
Ответ Михаил Сафонов
Комментарий скрыт
А у других игроков, конечно, красных никогда не бывает и поэтому они играют в Лиге 1 )
+3
0
+3
Огонь!!!
+1
0
+1
Жаль, что на поле выйти не сможет. Дисквалифиция...
+1
-1
0
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