Каманцев о судействе в РПЛ в 2023-м: «Однозначно стало лучше, ошибок меньше. О нашей профессии никогда не будут думать позитивно, идеалы недостижимы»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев отметил улучшение качества судейства в Мир РПЛ в 2023 году.

«В этом году судейство однозначно стало лучше. В принципе, ошибок стало меньше. Это доказывают как наша статистика, так и внешняя, которую ведут судейские эксперты в СМИ и Telegram-каналах. Об этом в личных разговорах говорят и большинство руководителей. Да, они всегда недовольны, но если спросить прямо: «В этом году судейство лучше, чем в прошлом?», – то большинство ответит – да, улучшение есть.

Резонанс этих ошибок всегда есть и всегда будет, поскольку медиасообщество сконцентрировано на российском чемпионате. Поэтому каждая ошибка воспринимается активнее. Но мы видим новые лица в нашем судействе, они работают на важных матчах. Идет смена поколений, ротация.

В нашей профессии идеалы недостижимы, позитивно о ней не будут думать никогда. Потому что все воспринимаются через призму ошибок», – сказал глава судейского комитета РФС.

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5 комментариев
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Ошибок стало меньше? Да уже не единожды клубы просто предпочитают не подавать жалоб.
«Нами всегда будут недовольны». Я не пойму? Это так Каманцев ответственность на нас перекладывает? И самое вопиющее, это отсутствие последовательности в решениях и манипуляции в нужную сторону.
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Ошибок стало больше. Просто сейчас ЭСК прикрывает судей.
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Судьи стали закрывать глаза на то что раньше признавалось явным нарушением, стало намного больше грязных отмашек, очень много наступов, грязных подкатов... вар смотрит в основном только нарушения с последствиями....не ошибается тот, кто ничего не делает....конечно меньше
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Если нагло оправдывать судей в ЭСК и придумывать новые трактовки то так можно и в ноль выйти.
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Ответ Peter Parker
Ошибок стало меньше? Да уже не единожды клубы просто предпочитают не подавать жалоб. «Нами всегда будут недовольны». Я не пойму? Это так Каманцев ответственность на нас перекладывает? И самое вопиющее, это отсутствие последовательности в решениях и манипуляции в нужную сторону.
В каждом туре по 5 серьезных ошибок. Через тур пару команд очков не досчитывались после «прекрасного» судейства. Но это потому что мы недовольные, беее))
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