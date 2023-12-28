Каманцев о судействе в РПЛ в 2023-м: «Однозначно стало лучше, ошибок меньше. О нашей профессии никогда не будут думать позитивно, идеалы недостижимы»

Павел Каманцев отметил улучшение качества судейства в Мир РПЛ в 2023 году.

«В этом году судейство однозначно стало лучше. В принципе, ошибок стало меньше. Это доказывают как наша статистика, так и внешняя, которую ведут судейские эксперты в СМИ и Telegram-каналах. Об этом в личных разговорах говорят и большинство руководителей. Да, они всегда недовольны, но если спросить прямо: «В этом году судейство лучше, чем в прошлом?», – то большинство ответит – да, улучшение есть.

Резонанс этих ошибок всегда есть и всегда будет, поскольку медиасообщество сконцентрировано на российском чемпионате. Поэтому каждая ошибка воспринимается активнее. Но мы видим новые лица в нашем судействе, они работают на важных матчах. Идет смена поколений, ротация.

В нашей профессии идеалы недостижимы, позитивно о ней не будут думать никогда. Потому что все воспринимаются через призму ошибок», – сказал глава судейского комитета .

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