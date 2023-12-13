Каманцев о том, почему судьи, участвовавшие в расследовании договорных матчей, продолжают работать в РПЛ: «Они были свидетелями. Анализ показал отсутствие предвзятого судейства»

В РФС прокомментировали слухи о подкупе арбитров.

Ранее стало известно, что бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян был приговорен к штрафу в 1,8 млн рублей за выплаты арбитрам. Сообщалось, что речь идет о судьях Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове и Сергее Каруненко, которые продолжают получать назначения на матчи Мир .

«Российский футбольный союз оказывал активное содействие в вопросах расследования уголовного дела « ». В ходе расследования уголовного дела были установлены фамилии бывших арбитров, принимавших участие в организации договорных матчей: это Антон Качанов, Денис Мезенцев, Денис Степанищев, и Максим Матюнин. Все они были пожизненно отстранены от футбола.

Другие арбитры, выступавшие в суде, проходили по делу как свидетели. Анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства», – сообщил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

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