Каманцев о том, почему судьи, участвовавшие в расследовании договорных матчей, продолжают работать в РПЛ: «Они были свидетелями. Анализ показал отсутствие предвзятого судейства»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Вторая лига Б Роман Сафьян Сергей Костевич договорные матчи Денис Степанищев Чайка Песчанокопское Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

В РФС прокомментировали слухи о подкупе арбитров.

Ранее стало известно, что бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян был приговорен к штрафу в 1,8 млн рублей за выплаты арбитрам. Сообщалось, что речь идет о судьях Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове и Сергее Каруненко, которые продолжают получать назначения на матчи Мир РПЛ.

«Российский футбольный союз оказывал активное содействие в вопросах расследования уголовного дела «Чайки». В ходе расследования уголовного дела были установлены фамилии бывших арбитров, принимавших участие в организации договорных матчей: это Антон Качанов, Денис Мезенцев, Денис Степанищев, Сергей Костевич и Максим Матюнин. Все они были пожизненно отстранены от футбола.

Другие арбитры, выступавшие в суде, проходили по делу как свидетели. Анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства», – сообщил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

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8 комментариев
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Они же получили деньги,какие свидетели и чего?За дураков людей держат?Алаева самого нужно проверить.
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Цирк. Бабки брали, но невиновны
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А кто проверял матчи на предвзятость? Такие же неподкупные судьи?
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Т.е., по мнению Каманцева, если судил непредвзято, то деньги можно брать.
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Или пока не попались на взятках
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Ага, деньги взял - свидетель! Даже за одно то, что скрыли в свое время факт предложения денег, надо банить пожизненно. А за их получение давать срок.
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Пора эту конторку разгонять на хрен вместе с ЭСК и КДК
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