Арбитры из Саудовской Аравии весной могут начать работать на матчах РПЛ

Теги премьер-лига Россия РФС судьи высшая лига Саудовская Аравия Александр Дюков Сергей Карасев Спорт-Экспресс Футбол

Арбитры из Саудовской Аравии могут начать работать в Мир РПЛ после зимней паузы.

Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

В октябре РФС подписал договор о сотрудничестве с футбольной федерацией Саудовской Аравии. Аналогичное соглашение действует с Беларусью и Катаром.

«Возможно, уже весной мы их пригласим [для работы на матчах РПЛ]. Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику.

Спросите у Сергея Карасева. Мне кажется, он не откажется от еще одной поездки [в Саудовскую Аравию]», – сказал Дюков.

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6 комментариев
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Ждём Криштиану Роналду в Сочи для сохранения прописки в РПЛ, Карима Бензема - в ЦСКА вместо Заболотного, Калиду Кулибали - на позицию Джикии и Малкома - вместо Малкома в Зените.
+3
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+3
Долой безбородовых кукуянов и еже с ними.
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Ответ леннорыч-абрамович
Ждём Криштиану Роналду в Сочи для сохранения прописки в РПЛ, Карима Бензема - в ЦСКА вместо Заболотного, Калиду Кулибали - на позицию Джикии и Малкома - вместо Малкома в Зените.
Он пока не судья)))
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