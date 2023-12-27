Арбитры из Саудовской Аравии весной могут начать работать на матчах РПЛ

Арбитры из Саудовской Аравии могут начать работать в Мир РПЛ после зимней паузы.

Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

В октябре РФС подписал договор о сотрудничестве с футбольной федерацией Саудовской Аравии. Аналогичное соглашение действует с Беларусью и Катаром.

«Возможно, уже весной мы их пригласим [для работы на матчах ]. Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику.

Спросите у . Мне кажется, он не откажется от еще одной поездки [в Саудовскую Аравию]», – сказал Дюков.

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