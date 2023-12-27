Арбитры из Саудовской Аравии весной могут начать работать на матчах РПЛ
Арбитры из Саудовской Аравии могут начать работать в Мир РПЛ после зимней паузы.
Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.
В октябре РФС подписал договор о сотрудничестве с футбольной федерацией Саудовской Аравии. Аналогичное соглашение действует с Беларусью и Катаром.
«Возможно, уже весной мы их пригласим [для работы на матчах РПЛ]. Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику.
Спросите у Сергея Карасева. Мне кажется, он не откажется от еще одной поездки [в Саудовскую Аравию]», – сказал Дюков.
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