Монарев о Торпедо-Металлург» в 2003-м: «Говорили, что нам помогут с «Динамо» и «Спартаком» – судьями. Эти матчи называли нечистыми. Я, если что, всегда играл по максимуму»

Роман Монарев рассказал о странных матчах в период игры за «Торпедо-Металлург».

Нападающий играл за «Торпедо-Металлург» в 2003 году. В 2004-м клуб переименовали в «Москву».

– В «Торпедо-Металлурге» у вас пошло?

– Я выдал неплохой год: выходил в каждом матче, забил восемь мячей. И получил предложение остаться, когда клуб стал «Москвой». Но видел себя только в ЦСКА. Хотел получить шанс там и отказал. Если бы мне кто-то сказал, что будет новый проект, приедут бразильцы, а не только Олич, и шансов у меня не будет… В « » я мог бы и дальше себя проявлять – многие же получили хороший старт и хорошо пошумели при Слуцком. Белоус с Петраковым предлагали мне остаться. Но я не сориентировался.

– Выжил тогда « » честно?

– Самые опасные матчи были с «Динамо» и « ». Про них слухи ходили, но я до сих пор не могу сказать, что было на самом деле. 1:0 с «Динамо» и 2:0 со «Спартаком» – это и правда было странно.

– В каком смысле?

– Говорили, что нам помогут. Мы думали: «Ну как это? «Спартак» и «Динамо» помогут? Смешно». Но руководство заверило: «Играйте, ребята, а мы поможем, чем сможем».

– Чем?

– Судьями, еще как-то. Точной информации у меня нет. Только знаю, как и вы, что эти матчи называли нечистыми.

– Ваш первый тренер в « » Алейников говорил, что сезон команда начинала с раздачи долгов.

– Тогда тоже были две непонятных игры. Особенно с « » в апреле. Я забил на первой минуте, потом ассистировал Леонову, но в концовке мы напропускали – 2:3. Непонятно что. Потом, по-моему, и убрали. Я, если что, всегда играл по максимуму. Пришел из , мне надо доказывать. Никому ничего не отдавал, а мне, молодому, никто ничего не говорил.

– Как обычно.

– Кто тебе это скажет, если ты не в теме? Никто. Особенно молодому парню, если ты в аренде и не при делах.

– Где еще с таким сталкивались с такими матчами?

– Когда я был в «Нижнем Новгороде», были известные стыки с « » за выход в Премьер-лигу. Я в них не участвовал. А как раз после «Торпедо-Металлурга» снова поехал в Киев – в « ». Это был ужас. В коллективе – группировки, доходило до драк. Люди в «Арсенале» решали свои вопросы, а я угодил в засаду. И странных матчей на Украине как раз было очень много, – сказал экс-игрок «Москвы» и ЦСКА, а ныне тренер «Пюника».

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