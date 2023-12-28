Монарев о Торпедо-Металлург» в 2003-м: «Говорили, что нам помогут с «Динамо» и «Спартаком» – судьями. Эти матчи называли нечистыми. Я, если что, всегда играл по максимуму»

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Роман Монарев рассказал о странных матчах в период игры за «Торпедо-Металлург».

Нападающий играл за «Торпедо-Металлург» в 2003 году. В 2004-м клуб переименовали в «Москву».

– В «Торпедо-Металлурге» у вас пошло?

– Я выдал неплохой год: выходил в каждом матче, забил восемь мячей. И получил предложение остаться, когда клуб стал «Москвой». Но видел себя только в ЦСКА. Хотел получить шанс там и отказал. Если бы мне кто-то сказал, что будет новый проект, приедут бразильцы, а не только Олич, и шансов у меня не будет… В «Москве» я мог бы и дальше себя проявлять – многие же получили хороший старт и хорошо пошумели при Слуцком. Белоус с Петраковым предлагали мне остаться. Но я не сориентировался.

– Выжил тогда «Торпедо-Металлург» честно?

– Самые опасные матчи были с «Динамо» и «Спартаком». Про них слухи ходили, но я до сих пор не могу сказать, что было на самом деле. 1:0 с «Динамо» и 2:0 со «Спартаком» – это и правда было странно.

– В каком смысле?

– Говорили, что нам помогут. Мы думали: «Ну как это? «Спартак» и «Динамо» помогут? Смешно». Но руководство заверило: «Играйте, ребята, а мы поможем, чем сможем».

– Чем?

– Судьями, еще как-то. Точной информации у меня нет. Только знаю, как и вы, что эти матчи называли нечистыми.

– Ваш первый тренер в «Торпедо-Металлурге» Алейников говорил, что сезон команда начинала с раздачи долгов.

– Тогда тоже были две непонятных игры. Особенно с «Сатурном» в апреле. Я забил на первой минуте, потом ассистировал Леонову, но в концовке мы напропускали – 2:3. Непонятно что. Потом, по-моему, Алейникова и убрали. Я, если что, всегда играл по максимуму. Пришел из ЦСКА, мне надо доказывать. Никому ничего не отдавал, а мне, молодому, никто ничего не говорил.

– Как обычно.

– Кто тебе это скажет, если ты не в теме? Никто. Особенно молодому парню, если ты в аренде и не при делах.

– Где еще с таким сталкивались с такими матчами?

– Когда я был в «Нижнем Новгороде», были известные стыки с «Волгой» за выход в Премьер-лигу. Я в них не участвовал. А как раз после «Торпедо-Металлурга» снова поехал в Киев – в «Арсенал». Это был ужас. В коллективе – группировки, доходило до драк. Люди в «Арсенале» решали свои вопросы, а я угодил в засаду. И странных матчей на Украине как раз было очень много, – сказал экс-игрок «Москвы» и ЦСКА, а ныне тренер «Пюника».

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9 комментариев
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Старые песни о главном.
"Все курили,а я не курил,я рядом стоял. Ничего не видел, ничего не слышал."
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Матч с Динамо сдал Березовский и компания. Это известный факт
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До сих пор помню его гол Спартаку из Нальчика.
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«Я не такая»
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„Они все такие, а я не такой“
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Ещё бы.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Старые песни о главном. "Все курили,а я не курил,я рядом стоял. Ничего не видел, ничего не слышал."
А нападающему-то что? Если сдает соперник - то ему есть смысл играть по максимуму. Если сдают свои - то сдавать будут защитники или вратарь. Форварду в принципе про эти дела знать не обязательно.
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Ответ Сергей Петахов
Матч с Динамо сдал Березовский и компания. Это известный факт
Березовский вообще под крылом надежной компании был)))
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