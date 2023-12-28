Монарев о премиальных в ЦСКА в 2002-м: «За Кубок получили по 40 тысяч долларов. Я, как вышедший на замену, — 20»

Теги ЦСКА Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Роман Монарев ЦСКА Киев деньги Футбол

Роман Монарев рассказал о самых больших премиальных в своей карьере.

«По-моему, в ЦСКА за Кубок мы получили по 40 тысяч долларов. Я, как вышедший на замену, — 20.

А когда-то и мне 40 заплатили — в 2001-м, в киевском ЦСКА. В последнем туре — игра с «Шахтером», который очень хотел впервые стать чемпионом. Чтобы этого не допустить, нам надо было отнять у него очки. Нас простимулировали — понятно кто (чемпионом в сезоне-2000/01 стало киевское «Динамо» — прим. ред.). Мы сыграли в Донецке 0:0 и на следующий день получили эти деньги — тогда совершенно космические», – сказал бывший нападающий ЦСКА, а ныне ассистент главного тренера армянского «Пюника».

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6 комментариев
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Ну, этот бывший футболист хотя бы рассказывает, что получал деньги за то, что его команда боролась, а не за то, что умышленно сливала...
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Квартира однокомнатная в Переделкино 20 тыс.долл. В Сочи двушка еще 2005-м стоила 15-20 тыс. Вот и ответы….
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Главный вопрос , причём тут московский ЦСКА, если речь о киевском
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Помню их связку с Антоном Хазовым за тот многострадальный Шинник)
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Легенда Торпедо-Зил и Торпедо-Металлурга
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Чтож не пишут про народные деньги? Газ качали. 😅
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