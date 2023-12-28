Роман Монарев рассказал о самых больших премиальных в своей карьере.

«По-моему, в ЦСКА за мы получили по 40 тысяч долларов. Я, как вышедший на замену, — 20.

А когда-то и мне 40 заплатили — в 2001-м, в киевском ЦСКА. В последнем туре — игра с «Шахтером», который очень хотел впервые стать чемпионом. Чтобы этого не допустить, нам надо было отнять у него очки. Нас простимулировали — понятно кто (чемпионом в сезоне-2000/01 стало киевское «Динамо» — прим. ред.). Мы сыграли в Донецке 0:0 и на следующий день получили эти деньги — тогда совершенно космические», – сказал бывший нападающий , а ныне ассистент главного тренера армянского «Пюника».

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