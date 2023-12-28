Игрока исключили из сборной Гвинеи за скандал с пропавшей у него футболкой Винисиуса. Силла обвинил в краже тренера и партнеров

Футболиста исключили из сборной Гвинеи из-за скандала с пропавшей футболкой.

По данным Mimi Mefo Info, инцидент произошел после товарищеского матча со сборной 17 июня. После матча полузащитник сборной Гвинеи Морлайе Силла, выступающий за португальскую «Аруку», обменялся футболками с , но после матча футболка бразильского вингера пропала из раздевалки.

Силла заподозрил в краже тренера сборной Кабу Диавару и нескольких игроков, а также настоял на обыске раздевалки, что спровоцировало скандал внутри команды. Футболист до сих пор не принес извинений за случившееся.

Таким образом, исключенный из сборной Силла пропустит африканских наций, который пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года.

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