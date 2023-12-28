Игрока исключили из сборной Гвинеи за скандал с пропавшей у него футболкой Винисиуса. Силла обвинил в краже тренера и партнеров
Футболиста исключили из сборной Гвинеи из-за скандала с пропавшей футболкой.
По данным Mimi Mefo Info, инцидент произошел после товарищеского матча со сборной Бразилии 17 июня. После матча полузащитник сборной Гвинеи Морлайе Силла, выступающий за португальскую «Аруку», обменялся футболками с Винисиусом Жуниором, но после матча футболка бразильского вингера пропала из раздевалки.
Силла заподозрил в краже тренера сборной Кабу Диавару и нескольких игроков, а также настоял на обыске раздевалки, что спровоцировало скандал внутри команды. Футболист до сих пор не принес извинений за случившееся.
Таким образом, исключенный из сборной Силла пропустит Кубок африканских наций, который пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года.
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– В футболке Винисиуса.
– А я думаю, что нет: украл я у него её.