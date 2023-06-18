Винисиус о конфликте его помощника с охранником перед игрой Бразилии: «Над моим другом насмехались, унижали его. Где записи камер наблюдения?»
Винисиус Жуниор остался недоволен отношением к его помощнику на игре Бразилии с Гвинеей.
Перед товарищеской игрой охранник на стадионе «Эспаньола» достал из кармана банан, направил на темнокожего советника игрока «Реала» и сказал: «Руки вверх, это мой пистолет».
«Пока я, расчувствовавшись, играл в исторически важной черной футболке, над моим другом насмехались, унижали его на входе на стадион.
Отношение к этому огорчает, то, что эта сюрреалистичная сцена случилась, постоянно ставили под сомнение. То, что происходит за кулисами, отвратительно.
Чтобы сделать все это достоянием общественности, я спрашиваю у ответственных лиц: где записи камер наблюдения?» – написал вингер сборной Бразилии.
Темнокожий помощник Винисиуса заявил, что охранник на стадионе «Эспаньола» достал банан и сказал ему: «Руки вверх, это мой пистолет». Вызвана полиция
Бразилия впервые сыграла в черном. В знак поддержки Винисиуса
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