Винисиус о конфликте его помощника с охранником перед игрой Бразилии: «Над моим другом насмехались, унижали его. Где записи камер наблюдения?»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига сборная Гвинеи Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор остался недоволен отношением к его помощнику на игре Бразилии с Гвинеей.

Перед товарищеской игрой охранник на стадионе «Эспаньола» достал из кармана банан, направил на темнокожего советника игрока «Реала» и сказал: «Руки вверх, это мой пистолет».

«Пока я, расчувствовавшись, играл в исторически важной черной футболке, над моим другом насмехались, унижали его на входе на стадион.

Отношение к этому огорчает, то, что эта сюрреалистичная сцена случилась, постоянно ставили под сомнение. То, что происходит за кулисами, отвратительно.

Чтобы сделать все это достоянием общественности, я спрашиваю у ответственных лиц: где записи камер наблюдения?» – написал вингер сборной Бразилии.

Темнокожий помощник Винисиуса заявил, что охранник на стадионе «Эспаньола» достал банан и сказал ему: «Руки вверх, это мой пистолет». Вызвана полиция

Бразилия впервые сыграла в черном. В знак поддержки Винисиуса

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37 комментариев

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ПравдоРуб
В банане
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Антон Фалафель
Как же достала эта гнида
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Raindrop Drop Top
Белые опять виноваты 🤣
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lama_kuka
Да успокойся ты уже
+15
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Никита Смолов
Виня это Грета Тунберг в мире расизма
+8
0
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Генадий Филимонов
Весь мир против наггетса
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nobrainnopain
А у этого охранника отличное чувство юмора 🤣🤣🤣
+5
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Dan Kennedy
Ответ Никита Смолов
Виня это Грета Тунберг в мире расизма
How dare you speech
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Dany4001
В зоопарке
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Азиз
Ответ a2wai
Интересно, Винисиус будет потом лично извиняться перед охранником, если на камерах не будет ничего такого?)
Неа,выяснится что камера-расист
+3
0
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Headly
Теперь эту блм мерзость не заткнуть. Все виноваты одно оно белое и пушистое… ой
+3
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corazón blanco
Вини, играй в футбол, хватит уже уделять огромное время околофутболу и борьбе с расизмом. Вини как будто не понимает, что его в дальнейшем еще больше будут провоцировать на эту тему, нужно становиться толстокожим и не обращать внимание.
+5
-2
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a2wai
Интересно, Винисиус будет потом лично извиняться перед охранником, если на камерах не будет ничего такого?)
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Игорь Климов
Что-то много его стало в инфополе.
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Игорь Игорев
Складывается ощущение, что вся эта котовасия с Винисиусом ни что иное, как пиар кампания фильма про него от Нетфликс, который сейчас снимают.
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Dan Kennedy
Ответ Генадий Филимонов
Весь мир против наггетса
Кроме Денвера
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ПоСоХ
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Ответ Blaumerc
себя любимого не достаточно, теперь и окружение своё приплёл сюда. походу все будут обходить вас стороной в скором времени, как каких нибудь прокоженных или больных какой нибудь чумой. как игрок конечно топ, но вот вся эта история сильно вредит имиджу Винисиуса.
Давно бестолковый бегунок стал топом то? Своими выходками он себя так замарал что уже не отмоется. В Испании играет много черных и в том же Реале но проблемы только у бестолкового уголька который ничего не понимает или не хочет понимать
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Lere Lere, Lere-Lere-Lere
Lere Lere, Lere-Lere-Lere
Unga zunga ungue
Unga zunga unga e
Tanguele za ungue
Unga zunga
Zunga e
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Кашшай Чакырович
Кстати реальная ситуация из жизни ,произошедшая в Испании с моим знакомым ,трое чернокожих со стволами ,ножами ограбили его с женой , ,сняли даже серьги с жены , так и никого не нашли ,такое отношение к черным потому что они ещё и ведут себя соотвествующе !
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Евгений Попов
займись футболом обезьяна, не смешно уже. это как в русского человека тыкать бутылкой водки. русизм.
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Serg Irk
Все у винисиуса его провоцируют и виноваты. Хотя условно, «если третий муж бьет по роже, значит рожа не та»
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aslvowk@mail.ru
Ответ Headly
Теперь эту блм мерзость не заткнуть. Все виноваты одно оно белое и пушистое… ой
Только вот оно не белое))
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Монморенси
Этим насмехальщиком был Альберт Эйнштейн.
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Водяра
В след сезоне этому бегунку точно ноги сломают.
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LaffyTaffy
Шойгу! Герасимов! Где записи?
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