Винисиус о конфликте его помощника с охранником перед игрой Бразилии: «Над моим другом насмехались, унижали его. Где записи камер наблюдения?»

Винисиус Жуниор остался недоволен отношением к его помощнику на игре Бразилии с Гвинеей.

Перед товарищеской игрой охранник на стадионе «Эспаньола» достал из кармана банан, направил на темнокожего советника игрока « » и сказал: «Руки вверх, это мой пистолет».

«Пока я, расчувствовавшись, играл в исторически важной черной футболке, над моим другом насмехались, унижали его на входе на стадион.

Отношение к этому огорчает, то, что эта сюрреалистичная сцена случилась, постоянно ставили под сомнение. То, что происходит за кулисами, отвратительно.

Чтобы сделать все это достоянием общественности, я спрашиваю у ответственных лиц: где записи камер наблюдения?» – написал вингер сборной .

Темнокожий помощник Винисиуса заявил, что охранник на стадионе «Эспаньола» достал банан и сказал ему: «Руки вверх, это мой пистолет». Вызвана полиция

Бразилия впервые сыграла в черном. В знак поддержки Винисиуса

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной