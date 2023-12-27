Винисиус встретился с Леброном на матче «Лейкерс» в Лос-Анджелесе и подписал для него футболку сборной Бразилии. Вингеру «Реала» подарили именную майку клуба

Теги Сборная Бразилии по футболу Леброн Джеймс Лейкерс Реал Мадрид НБА игровая форма соцсети Винисиус Жуниор стиль Футбол

Винисиус Жуниор встретился с Леброном Джеймсом на матче НБА.

Вчера вингер «Реала» и сборной Бразилии посетил матч «Лейкерс» и «Бостона» в Лос-Анджелесе.

После игры Винисиус встретился с Леброном Джеймсом и подписал для баскетболиста футболку сборной Бразилии. Леброн отдал Винисиусу свою майку с автографом.

«Мечта моего детства! Мой кумир», – написал Винисиус, опубликовав фотографии с Леброном в соцсетях.

Также «Лейкерс» вручили Винисиусу майку клуба с именем бразильца и номером 7.

Фото: instagram.com/vinijr/

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4 комментария
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Борцы с расизмом)
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Этим ребятам не надо думать, где позагарать летом
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Легенда и будущая легенда.
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Ответ Северный болельщик
Этим ребятам не надо думать, где позагарать летом
Винисиус мог бы быть для Леброна донором волос
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