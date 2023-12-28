Колосков о Слуцком в «Шанхае»: «Там он зарядится и вернется работать в Россию. Знаний и опыта достаточно. Не понимаю, за что его критикуют»

Вячеслав Колосков оценил назначение Леонида Слуцкого тренером «Шанхай Шеньхуа».

«Навыки, которые сейчас есть у Слуцкого, никуда не денутся. Все-таки футбол развивается не так интенсивно, как плавание и легкая атлетика. Знаний и опыта у Слуцкого достаточно, чтобы хорошо работать в Китае.

Я вообще не понимаю, за что его критикуют. Но не думаю, что работа в Китае даст ему что-то новое. Там он заново зарядится и вернется в Россию», – сказал почетный президент РФС.

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