Колосков о Слуцком в «Шанхае»: «Там он зарядится и вернется работать в Россию. Знаний и опыта достаточно. Не понимаю, за что его критикуют»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Вячеслав Колосков высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Вячеслав Колосков оценил назначение Леонида Слуцкого тренером «Шанхай Шеньхуа».

«Навыки, которые сейчас есть у Слуцкого, никуда не денутся. Все-таки футбол развивается не так интенсивно, как плавание и легкая атлетика. Знаний и опыта у Слуцкого достаточно, чтобы хорошо работать в Китае.

Я вообще не понимаю, за что его критикуют. Но не думаю, что работа в Китае даст ему что-то новое. Там он заново зарядится и вернется в Россию», – сказал почетный президент РФС.

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1 комментарий
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