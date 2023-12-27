«В Европе уже пошла тенденция, что конфликт России и Украины не так интересен, потому что прошло два года». Экс-хавбек «Москвы» Крунич о Боснии

Теги Бранислав Крунич Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Томь ФК Москва сборная Боснии и Герцеговины по футболу Политика Футбол

Бранислав Крунич высказался об отношении Боснии к событиям на Украине.

– Как в Боснии сейчас относятся к России? Сильно ли навязывается мнение, что Россия – это что-то плохое?

– В последнее время у нас практически не рассказывают о происходящем. В Боснии больше не обращают на это особого внимания, кроме тех людей, которые с этой ситуацией как-то связаны. Все живут своей жизнью, не хотят во все это вмешиваться.

В Европе уже пошла тенденция, что этот конфликт между Россией и Украиной не так интересен, потому что прошло два года.

Футбола это не касается, так что я мало что понимаю в этой теме. Мы все хотим, чтобы это все как можно быстрее закончилось, – сказал бывший хавбек «Томи», «Москвы» и сборной Боснии и Герцеговины.

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10 комментариев
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Спортс, больше ада! Давай еще пару таких интервью на тему СВО на этом политическом сайте. А то слишком много спортивных новостей и материалов)
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Футбола это не касается, конечно
+6
-1
+5
Ответ Илья Владимирович
Спортс, больше ада! Давай еще пару таких интервью на тему СВО на этом политическом сайте. А то слишком много спортивных новостей и материалов)
так ничего интересного уже. Украина как и положено отступает, Россия как и положено идет в атаку. А Европа и США как и положено причмокивают и деньги давать уже не хотят.
+5
-1
+4
Ответ Красная стрела
Не потому что стал не интересен, а потому что перестали подогревать интерес к нему. На него осталось не так много средств. Да и никто не хочет концентрировать внимание на том, где проигрывает. Глядишь забудется. А иначе избиратели могут спросить на что деньги ушли. И украина медленно, но верно перестаёт быть защитницей "эвропейских ценностей" 🤷🏿‍♂️теперь это чёрная дыра, куда уходят миллиарды.
Европейцы уже понимают, что поддержали не ту сторону конфликта
+3
-1
+2
прикольно говорить о войне с позиции интересно/не интересно. я как то поймал себя на мысли, что расстроился, когда на видео с дрона не было звука, т я типо: эй, и мне просто смотреть как они бегают немые. что это за халтура. Пздц, люди офигели конечно.
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Ответ Витольд Бубеный
Европейцы уже понимают, что поддержали не ту сторону конфликта
они не могли поддержать Россию) это просто невозможно исходя из истории.
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Ответ Anton Kortenko
прикольно говорить о войне с позиции интересно/не интересно. я как то поймал себя на мысли, что расстроился, когда на видео с дрона не было звука, т я типо: эй, и мне просто смотреть как они бегают немые. что это за халтура. Пздц, люди офигели конечно.
такова человеческая сущность.
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