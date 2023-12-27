«В Европе уже пошла тенденция, что конфликт России и Украины не так интересен, потому что прошло два года». Экс-хавбек «Москвы» Крунич о Боснии

Бранислав Крунич высказался об отношении Боснии к событиям на Украине.

– Как в Боснии сейчас относятся к России? Сильно ли навязывается мнение, что Россия – это что-то плохое?

– В последнее время у нас практически не рассказывают о происходящем. В Боснии больше не обращают на это особого внимания, кроме тех людей, которые с этой ситуацией как-то связаны. Все живут своей жизнью, не хотят во все это вмешиваться.

В Европе уже пошла тенденция, что этот конфликт между Россией и не так интересен, потому что прошло два года.

Футбола это не касается, так что я мало что понимаю в этой теме. Мы все хотим, чтобы это все как можно быстрее закончилось, – сказал бывший хавбек «Томи», «Москвы» и сборной Боснии и Герцеговины.

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