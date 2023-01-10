Экс-хавбек «Москвы» Крунич о работе в РПЛ: «Россия на первом месте в списке стран, где я хотел бы поработать. Спорт должен объединять»

Теги Бранислав Крунич премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФК Москва сборная Боснии и Герцеговины по футболу Политика Футбол

Бранислав Крунич признался, что хотел бы поработать в России.

– Если получите предложение из России, то сразу на него ответите положительно или возьмете время на обдумывание?

– Понимаю, к чему вы клоните. Все, что сейчас происходит в России и Украине, очень сильно влияет на жизнь и остальных стран тоже. И на футбол в частности. Я еще месяц назад говорил, что готов ехать работать в Россию. С тех пор ничего для меня не поменялось.

Понятно, что сейчас многие не хотят связываться с вашей страной, но если появится возможность поработать в РПЛ, то надо этим шансом воспользоваться. Я знаю язык, менталитет. Если бы я выбирал страну, в которой хотел бы работать, то Россию в этом списке поставил бы на первое место, а потом уже все остальные. Плюс я выступаю за развитие собственных игроков, люблю работать с молодыми.

– Осенью сборные России и Боснии и Герцеговины должны были играть товарищеский матч, но этого не случилось. Как оцениваете всю эту ситуацию?

– Мы все знаем, что в наши дни спорт, к сожалению, живет нераздельно с политикой. Мне кажется, это было решение не во имя футбола, а по каким-то другим причинам. И хочется, чтобы в конечном счете спорт остался только для атлетов, а также чтобы скорее нормализовалась эта неприятная ситуация вокруг российских команд.

– Не боитесь, что если получите предложение из России и согласитесь возглавить команду, то в Боснии это воспримут как-то не так?

– Я бы все равно поехал в РПЛ. Всегда будет тот, кто высказывается против твоего выбора. Но ведь будут и те, кто тебя поддержат. Всем угодить не получится. На негатив в жизни не стоит обращать внимание.

– Российские клубы остались без еврокубков, а сборная – без чемпионата мира и Европы. Как к этому относитесь?

– Думаю, что это не очень хорошая ситуация, несправедливая. Спорт должен оставаться спортом. В теннисе же выступают россияне, а в футболе пускать вашу страну не хотят. Спорт должен объединять, за это мы его и любим. А получается, что делают только во вред. Особенно российским клубам и футболистам, – сказал экс-полузащитник «Томи» и «Москвы».

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15 комментариев

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Lord of Balls
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Помню его по Томи, хорош был мужик
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здоровяк
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таких шальных денег больше негде срубить
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Lindeman
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Ответ Ingvar Andreasson
Экс-хавбек "Москвы"... кажется, будто ещё недавно совсем эта команда играла в РПЛ, да и игроки там интересные всегда были: Губник, Брака, Окоронкво, Йоп, Ребежа, те же Ребко с Тарасовым и Шешуковым свой лучший отрезок в карьере показали именно там. А этой команды уже 13 лет как нет... капец, как быстро время летит...
И тренировал Слуцкий, а затем Блохин
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r4puk
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Ответ Ingvar Andreasson
Экс-хавбек "Москвы"... кажется, будто ещё недавно совсем эта команда играла в РПЛ, да и игроки там интересные всегда были: Губник, Брака, Окоронкво, Йоп, Ребежа, те же Ребко с Тарасовым и Шешуковым свой лучший отрезок в карьере показали именно там. А этой команды уже 13 лет как нет... капец, как быстро время летит...
И Макси Лопес
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Tigo_Volchara93
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Потому что в России можно напилить бабла, забыл добавить экс-хавбек Москвы
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Ingvar Andreasson
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Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
Семак
А ещё легендарный Адамов, Кириченко, Филимонов успели за "Москву" поиграть. Что уж говорить, интересная была команда. Жаль, что так быстро и так бесславно прекратила своё существование.
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Брэд Либил
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Ответ Ingvar Andreasson
Ну, как сказать. В "Москве" он тоже был очень хорош.
Один сезон при Божовиче. Он и в Томи так-то выделялся. Но лучшие сезоны у Тарасова однозначно были в Локомотиве. Уровень совсем другой. Это примерно как сказать, что у Соболева лучший сезон был в Крыльях. Или у Дзюбы в Ростове (почему-то в голову первыми пришли примеры тоже с Божовичем)
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Ingvar Andreasson
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Ответ Брэд Либил
У Тарасова лучший отрезок карьеры был всё же в Локомотиве.
Ну, как сказать. В "Москве" он тоже был очень хорош.
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Дэни Леви Де Лаурентис
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Ответ Ingvar Andreasson
Экс-хавбек "Москвы"... кажется, будто ещё недавно совсем эта команда играла в РПЛ, да и игроки там интересные всегда были: Губник, Брака, Окоронкво, Йоп, Ребежа, те же Ребко с Тарасовым и Шешуковым свой лучший отрезок в карьере показали именно там. А этой команды уже 13 лет как нет... капец, как быстро время летит...
Семак
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alexsem69
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Ответ Ingvar Andreasson
Экс-хавбек "Москвы"... кажется, будто ещё недавно совсем эта команда играла в РПЛ, да и игроки там интересные всегда были: Губник, Брака, Окоронкво, Йоп, Ребежа, те же Ребко с Тарасовым и Шешуковым свой лучший отрезок в карьере показали именно там. А этой команды уже 13 лет как нет... капец, как быстро время летит...
И Леня Слуцкий)
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Брэд Либил
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Ну и да, в первую очередь Крунич всё же экс-хавбек Томи. По тому периоду российской карьеры он больше запомнился, чем по Москве.
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Брэд Либил
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Ответ Ingvar Andreasson
Экс-хавбек "Москвы"... кажется, будто ещё недавно совсем эта команда играла в РПЛ, да и игроки там интересные всегда были: Губник, Брака, Окоронкво, Йоп, Ребежа, те же Ребко с Тарасовым и Шешуковым свой лучший отрезок в карьере показали именно там. А этой команды уже 13 лет как нет... капец, как быстро время летит...
У Тарасова лучший отрезок карьеры был всё же в Локомотиве.
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Андоррский почтальон
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Надеюсь, он думает не только о сумме контракта.
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Ingvar Andreasson
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Экс-хавбек "Москвы"... кажется, будто ещё недавно совсем эта команда играла в РПЛ, да и игроки там интересные всегда были: Губник, Брака, Окоронкво, Йоп, Ребежа, те же Ребко с Тарасовым и Шешуковым свой лучший отрезок в карьере показали именно там. А этой команды уже 13 лет как нет... капец, как быстро время летит...
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Amalfitano
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Конечно! Такие шальные бабки только в России можно заработать.)
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