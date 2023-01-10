Экс-хавбек «Москвы» Крунич о работе в РПЛ: «Россия на первом месте в списке стран, где я хотел бы поработать. Спорт должен объединять»

признался, что хотел бы поработать в России.

– Если получите предложение из России, то сразу на него ответите положительно или возьмете время на обдумывание?

– Понимаю, к чему вы клоните. Все, что сейчас происходит в России и Украине, очень сильно влияет на жизнь и остальных стран тоже. И на футбол в частности. Я еще месяц назад говорил, что готов ехать работать в Россию. С тех пор ничего для меня не поменялось.

Понятно, что сейчас многие не хотят связываться с вашей страной, но если появится возможность поработать в , то надо этим шансом воспользоваться. Я знаю язык, менталитет. Если бы я выбирал страну, в которой хотел бы работать, то Россию в этом списке поставил бы на первое место, а потом уже все остальные. Плюс я выступаю за развитие собственных игроков, люблю работать с молодыми.

– Осенью сборные России и Боснии и Герцеговины должны были играть товарищеский матч, но этого не случилось. Как оцениваете всю эту ситуацию?

– Мы все знаем, что в наши дни спорт, к сожалению, живет нераздельно с политикой. Мне кажется, это было решение не во имя футбола, а по каким-то другим причинам. И хочется, чтобы в конечном счете спорт остался только для атлетов, а также чтобы скорее нормализовалась эта неприятная ситуация вокруг российских команд.

– Не боитесь, что если получите предложение из России и согласитесь возглавить команду, то в Боснии это воспримут как-то не так?

– Я бы все равно поехал в РПЛ. Всегда будет тот, кто высказывается против твоего выбора. Но ведь будут и те, кто тебя поддержат. Всем угодить не получится. На негатив в жизни не стоит обращать внимание.

– Российские клубы остались без еврокубков, а сборная – без чемпионата мира и Европы. Как к этому относитесь?

– Думаю, что это не очень хорошая ситуация, несправедливая. Спорт должен оставаться спортом. В теннисе же выступают россияне, а в футболе пускать вашу страну не хотят. Спорт должен объединять, за это мы его и любим. А получается, что делают только во вред. Особенно российским клубам и футболистам, – сказал экс-полузащитник «Томи» и «Москвы».