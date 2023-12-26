Шульман* о словах Дзюбы о желании «поруководить войском, вступить в войну»: «Богата земля русская идиотами». Шац* предлагал ей угадать автора цитаты

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Государственная дума Политика история Футбол

Екатерина Шульман* оценила слова Артем Дзюбы о желании «поруководить войском».

– Кто это сказал? «Мне интересно все, связанное с военными конфликтами. Хотел бы поруководить войском, вступить в войну»

– Господи, богата земля русская идиотами. Трудно выбрать. Рогозин Дмитрий Олегович мог бы такое говорить. Кто-то из моей паствы, из депутатов – там тоже хватает таких людей альтернативно рациональных.

– Не буду вас мучить, тут сложно угадать.

– Да, огромный выбор. Много кому подходит.

– Представьте, это сказал футболист Артем Дзюба.

– А, ну тогда к нему какие претензии? А он же, по-моему, депутат?

– Нет. Но мне кажется, что он стремительно несется в этом направлении. Карьера заканчивается, надо же что-то...

– Многие спортсмены являются депутатами. У меня даже студентка писала работу об их законотворческой деятельности. Кстати, выяснилось по анализу законотворческой активности, что спортивный депутат ничем не отличается от депутата обыкновенного.

Они совершенно так же себя ведут. Нет, например такого, чтобы спортивные депутаты больше инициировали законопроектов, связанных со спортом. Ничего подобного.

Дзюба еще молод (после того, как погуглила про него в интернете – Sports.ru), он еще совсем дитя. Все еще впереди.

Футболист, значит? Как у Набокова: «Та ли это игра, в которую играют клюшкой?» («Истинная жизнь Себастьяна Найта» – Sports.ru).

– Он член той сборной России, которая в 2018 году играла на ЧМ в России. Это, я считаю, лучшее время за последние годы.

– Это даже я помню. Про футбол не помню, а про изменение общественного мнения в связи с этим помню.

Пик доброжелательности респондентов по отношению к внешнему миру, – сказала российский политолог и публицист Шульман* в подкасте телеведущего Михаила Шаца* и комика Гарика Оганисяна.

* – признаны иноагентами в России.

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Опубликовал Sports.ru

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160 комментариев
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"Господи, богата земля русская идиотами"

Прочитал голосом Екатерины Шульман)
+170
-18
+152
В рукопашной битве у него немало навыков, даже видеотренинги записывал.
+105
-2
+103
Я не пойму, а как так получилось, что на нашем политическом сайте нет тега Екатерины Шульман?
+86
-8
+78
Редкие футболисты блещут умом. Дзюба из числа частых
+76
-8
+68
Ждем ботов . Шульман крутая
+120
-65
+55
Ответ Славный охотник
В рукопашной битве у него немало навыков, даже видеотренинги записывал.
Руководить он точно умеет
+49
-1
+48
открыл новость, на которую ссылка (от 2018 года), и что-то не нашёл там ярых сторонников разного рода конфликтов)) Потом зато неожиданно выросли, как грибы)
+39
-4
+35
Ну вот, не дали поруководить войском, Дзюба обиделся и поруководил другим органом
+28
-2
+26
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Умом , острым языком , профессиональными знаниями
+44
-24
+20
Ответ La Crosse Bobcats
феерически глупая женщина. и кстати то что кто то, да даже в этом треде считает ее "самой умной женщиной в России" весьма симптоматично. ну и по итогу теперь эта "самая умная женщина в России" вместе со всем пуллом эмигрантов, сидит в Риге и Варшаве и рассказывает как нам в России нужно жить. собственно в ее лице можно оценить весь уровень т.н. "оппозиции", раз уж она из их шайки-лейки самая умная.
Понятно, что самая умная женщина РФ - это Валентина Матвиенко. Ну или Алина Кабаева. Они то лучше всех устроились.
Шульман - это университетский преподаватель, с хорошим талантом объяснять сложные вещи достаточно понятными широкой аудитории словами.
+19
-3
+16
Ответ Алекс Мелкумян
Комментарий скрыт
Главное не людоед, остальное решаемо
+15
-1
+14
Ответ liverpoolart
Ждем ботов . Шульман крутая
я правильно понимаю, что если я не считаю Шульман крутой - я бот?))
+41
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+12
Да, альтернативно рациональных немало. Это точно. А насчет Дзюбы, правда, что с него взять?
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Ответ nik-nemez
Комментарий удален модератором
Она из Тулы, из профессорской семьи, девичья фамилия Заславская. Шульман - по мужу
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Встретились как-то два иноагента...)))
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Так пусть идет на СВО дзюба.У него есть высшее образование?
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Справедливости ради, вопрос Дзюбе звучал вот так:
"— С кем из известных людей, живущих в любую эпоху, вы бы хотели на день поменяться жизнями?"

Это несколько снижает весь пафос этого обсуждения и философских рассуждений на тему.
+6
0
+6
Ответ Pigmalion
Берлова
Беркова?
+6
-1
+5
Ответ Славный охотник
В рукопашной битве у него немало навыков, даже видеотренинги записывал.
а ещё он рукоделием занимается. бесконтактным
+5
0
+5
Ответ Alex Rhea
открыл новость, на которую ссылка (от 2018 года), и что-то не нашёл там ярых сторонников разного рода конфликтов)) Потом зато неожиданно выросли, как грибы)
Это как с Эрдоганом. Сбили самолет, стали показывать репортажи - все ненавидели Эрдогана. Перестали об этом говорить по телику - все повезли свои деньги в турецкий отель.
+8
-3
+5
Ответ Алексей Кузнецов
Уважаемый Спортс, можно узнать автора этой новости, который решил натянуть сову на глобус и при этом показав это на главной?
А что?руки чешутся в СК накатать?)
+9
-4
+5
про Дунцову говорили чтонибуть? и про ее доверенное лицо
+10
-5
+5
Ответ Михон Мясной
Комментарий скрыт
Ее много кто смотрит на ютубе. К примеру, программа «статус»
+8
-3
+5
Ответ hibou
Я не пойму, а как так получилось, что на нашем политическом сайте нет тега Екатерины Шульман?
Биатлонист такой был.
+5
0
+5
Наконец-то Шульман на спортсе
+4
0
+4
Ответ Тиджани Бабангида
Редкие футболисты блещут умом. Дзюба из числа частых
Дзюба, как хороший футболист, бегает быстро. Бежит впереди умных мыслей
+4
0
+4
И чего это у всех уехавших только и разговоров, что про Россию? У Шаца, вон, своя война под боком. Или их мнение, такое интеллектуальное и прогрессивное, никому там нахер не впёрлось?
+8
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+4
Ответ Dura Ace Di2
Политик.
Она сама говорит, что не политик.
+4
0
+4
Ответ mootoo
про Дунцову говорили чтонибуть? и про ее доверенное лицо
Это которую никто не знал и которую Кремль испугался и натравил на нее неграмотных нотариусов, чтобы она не стала президентом?)
+13
-9
+4
"Депутат обыкновенный".....Прочитав это словосочетание вспомнил почему-то программу "В мире животных" и голос Николая Николаевича Дроздова:)
+6
-3
+3
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