Матч «Рейнджерс» – «Росс Каунти» перенесен из-за снегопада. Гости не смогли добраться до Глазго

Теги высшая лига Шотландия Рейнджерс происшествия Росс Каунти Футбол

Матч чемпионата Шотландии отменен из-за снегопада.

Сегодня «Рейнджерс» должны были принять «Росс Каунти» в 20-м туре шотландской лиги. Однако гости не смогли добраться до места проведения матча из-за погодных условий. 

«Рейнджерс» могут подтвердить, что сегодняшний матч шотландской Премьер-лиги с «Росс Каунти» был перенесен.

Несмотря на то, что игровое поле стадиона «Айброкс» находится в хорошем состоянии и готово к проведению матча, неблагоприятные погодные условия на трассе A9 привели к тому, что гости не смогли добраться до Глазго.

Новая дата проведения матча будет объявлена со временем», – говорится в заявлении клуба из Глазго.

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1 комментарий
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Болтовня, у них просто красных мячей нет
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