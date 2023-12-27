Матч «Рейнджерс» – «Росс Каунти» перенесен из-за снегопада. Гости не смогли добраться до Глазго

Матч чемпионата Шотландии отменен из-за снегопада.

Сегодня « » должны были принять « » в 20-м туре шотландской лиги. Однако гости не смогли добраться до места проведения матча из-за погодных условий.

«Рейнджерс» могут подтвердить, что сегодняшний матч шотландской Премьер-лиги с «Росс Каунти» был перенесен.

Несмотря на то, что игровое поле стадиона «Айброкс» находится в хорошем состоянии и готово к проведению матча, неблагоприятные погодные условия на трассе A9 привели к тому, что гости не смогли добраться до Глазго.

Новая дата проведения матча будет объявлена со временем», – говорится в заявлении клуба из Глазго.