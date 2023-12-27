Эмери про 2:3 с «МЮ»: «39 очков – это потрясающе. До 60-й минуты «Вилла» играла очень хорошо, но такая команда, как «Юнайтед», способна на камбэк»

Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед».

Вчера « » уступила «МЮ» на «Олд Траффорд» в матче 19-го тура (2:3), ведя в счете (2:0) после 1-го тайма. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, на 3 очка отставая от «Ливерпуля».

«39 очков. Это потрясающе. Теперь вы спрашиваете меня об обратном! Хорошо, хорошо, проанализируем только сегодняшний вечер. Шестьдесят минут, фантастика. Фантастика.

Когда «Манчестер Юнайтед» забил первый гол, болельщики включились, атмосфера подгоняла их, и они отыгрались. А еще у них очень хорошие игроки. Да, мы должны были быть требовательны к себе, но в то же время и принимать это. Такая команда, как «Манчестер Юнайтед», способна на такой камбэк.

Я хочу начать анализ матча с первых 60 минут, которые мы отыграли очень хорошо. Затем, конечно, нам нужно набираться опыта, и мы должны совершенствоваться, чтобы достичь желаемого уровня. Наши игроки сейчас набираются опыта. У « » опыта больше, чем у нас, они дольше находятся на высшем уровне. Мы очень разочарованы, но принимаем это и пытаемся проанализировать всю первую часть нашего сезона», – сказал главный тренер «Астон Виллы» в эфире Amazon Prime.

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