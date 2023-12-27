Клопп о первом за 2 месяца голе Нуньеса в АПЛ: «Дарвин понимает, что нападающим нужны голы, это дало ему толчок. Предыдущие матчи в прошлом, кого это волнует?»

Юрген Клопп высказался о первом голе Дарвина Нуньеса в АПЛ за 2 месяца.

Вчера Нуньес открыл счет в игре против « » в 19-м туре (2:0). До этого уругвайский нападающий не забивал в лиге с 29 октября.

« понимает, что нападающим нужны голы. Мы в этом никогда не сомневались. Для нас его роль невероятно важна. Дело не только в том, чтобы забивать в победных матчах, но это было важно для него и дало ему толчок.

Вы упускаете моменты, и все говорят: «В последних матчах было то же самое». Но это не имеет никакого отношения к предыдущим играм, кого это волнует? Это в прошлом.

Мы могли бы сделать все проще, но пока я в « », мы никогда не искали легких путей. Почему мы должны начинать сейчас?» – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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