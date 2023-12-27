Клопп о первом за 2 месяца голе Нуньеса в АПЛ: «Дарвин понимает, что нападающим нужны голы, это дало ему толчок. Предыдущие матчи в прошлом, кого это волнует?»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Бернли Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп высказался о первом голе Дарвина Нуньеса в АПЛ за 2 месяца.

Вчера Нуньес открыл счет в игре против «Бернли» в 19-м туре АПЛ (2:0). До этого уругвайский нападающий не забивал в лиге с 29 октября.

«Дарвин понимает, что нападающим нужны голы. Мы в этом никогда не сомневались. Для нас его роль невероятно важна. Дело не только в том, чтобы забивать в победных матчах, но это было важно для него и дало ему толчок.

Вы упускаете моменты, и все говорят: «В последних матчах было то же самое». Но это не имеет никакого отношения к предыдущим играм, кого это волнует? Это в прошлом.

Мы могли бы сделать все проще, но пока я в «Ливерпуле», мы никогда не искали легких путей. Почему мы должны начинать сейчас?» – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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9 комментариев
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Дарвин - это хаос у чужих ворот, главное, научиться этим хаосом грамотно пользоваться
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Ответ dr. cage
Чего все бухтят? Уругвайский Керолл на второй сезон уже обошел по голам оригинального Керолла в его второй сезон.. 5>4.. А форвард интересный.. Пусть и мазила..
Кэррол забил 17 голов своем лучшем сезоне
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Рад за Нуньеса
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Теперь ещё 2 месяца не будет забивать
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Ответ liverpool and barcelona fan
Когда Салах уйдет на КАН-2024 забивать уже будет некому. Может Вернера в аренду взять? Вдруг заиграет. Ясень пень, что от Нуньеса и Гакпо бомбардира не выйдет. И летом надо с ними расставаться.
Я бы такими грибами не рискнул закинуться.
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Ответ liverpool and barcelona fan
Когда Салах уйдет на КАН-2024 забивать уже будет некому. Может Вернера в аренду взять? Вдруг заиграет. Ясень пень, что от Нуньеса и Гакпо бомбардира не выйдет. И летом надо с ними расставаться.
Есть Жота, который при всех травма 2-ой бомбардир сезона. Ну если не сломается
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Ответ Oviovionfly
Есть Жота, который при всех травма 2-ой бомбардир сезона. Ну если не сломается
Ну если "если"
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