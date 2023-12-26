Клопп после 2:0 с «Бернли»: «Мы пытались найти стиль «Ливерпуля» – это немного похоже на то, как ставить перед собой препятствия и преодолевать их. Мы сыграли именно так, как хотели»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Бернли Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Брген Клопп подвел итоги игры с «Бернли».

«Красные» одержали победу со счетом 2:0 в 19-м туре АПЛ.

«Мы пытались найти стиль «Ливерпуля», и это немного похоже на то, как ставить перед собой препятствия и находить способы преодолеть их. Мы провели невероятную игру, но счет был всего 1:0, что было очень странно! Так бывает в футболе. В самой сложной ситуации за всю игру, наверное, мы забили второй гол. 

Это замечательно. [Диогу Жота] забил супергол. Другим игроком, который мог бы претендовать [на приз игроку матча], был Ватару Эндо – что за матч он провел!

В последнее время мы создавали много моментов и не использовали очень много из них, но, в конце концов, все дело в игре. Мы провели четыре матча за 10 дней, через это просто нужно пройти. Теперь у нас есть пять дней до следующей игры, так что, кажется, нам стоит отправиться в отпуск? Нет, у парней будет два выходных дня с семьей.

Это был отличный первый гол. Коди Гакпо сыграл очень хорошо – у нас было много хороших комбинаций. Нападающему нужны такие ситуации. На этот раз мяч оказался в сетке. В целом, мы сыграли именно так, как хотели. Они не могли найти выход из ситуации, но мы [до последнего] не решали исход матча», – сказал Клопп

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9 комментариев
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Болею за Лидс, поэтому когда те в чемпионшипе (почти всегда, увы), смотрю АПЛ более-менее беспристрастно.
Такого отвратительного судейства (Тоттенхэм, Арсенал +пеналь с МЮ, да, там левая красная, но пеналь был бы хронологически раньше) на дистанции не помню давно, т.е в теории Ливерпуль уже сейчас должен быть с отрывом в минимум +5 очков, просто убийство
+24
0
+24
Ливерпуль слишком легко отделался сегодня, ожидал большего от дуэта Тирни-Купер
+18
0
+18
мы пытались забить второй гол, который бы наконец засчитали.
+13
0
+13
Как же хочется чтобы судьи тоже наказывались и проверялись на полиграфе
+5
0
+5
Какой же Клопп стильный!
+2
-1
+1
Все таки видно трещины в полузашите и защите.
Им нужно усилиться в январе если по серьезу хотят бороться за чемпионство.
Только Клопп и Ко может потягаться с Ман Сити в гонке
+1
0
+1
Ответ RealJon
Все таки видно трещины в полузашите и защите. Им нужно усилиться в январе если по серьезу хотят бороться за чемпионство. Только Клопп и Ко может потягаться с Ман Сити в гонке
там какой-то португальский журналист говорит, что готовы выплатить отступные за Инасио, и нужен качественный опорник, чтоб баланс и уверенность появилась, но кто сейчас посреди сезона отпустит кого-то?
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Нужно покупать топ напа
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Открыт новый персонаж, Брген Клопп.
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