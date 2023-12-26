Клопп после 2:0 с «Бернли»: «Мы пытались найти стиль «Ливерпуля» – это немного похоже на то, как ставить перед собой препятствия и преодолевать их. Мы сыграли именно так, как хотели»

Главный тренер «Ливерпуля» Брген Клопп подвел итоги игры с «Бернли».

«Красные» одержали победу со счетом 2:0 в 19-м туре .

«Мы пытались найти стиль « », и это немного похоже на то, как ставить перед собой препятствия и находить способы преодолеть их. Мы провели невероятную игру, но счет был всего 1:0, что было очень странно! Так бывает в футболе. В самой сложной ситуации за всю игру, наверное, мы забили второй гол.

Это замечательно. [Диогу Жота] забил супергол. Другим игроком, который мог бы претендовать [на приз игроку матча], был Ватару Эндо – что за матч он провел!

В последнее время мы создавали много моментов и не использовали очень много из них, но, в конце концов, все дело в игре. Мы провели четыре матча за 10 дней, через это просто нужно пройти. Теперь у нас есть пять дней до следующей игры, так что, кажется, нам стоит отправиться в отпуск? Нет, у парней будет два выходных дня с семьей.

Это был отличный первый гол. Коди Гакпо сыграл очень хорошо – у нас было много хороших комбинаций. Нападающему нужны такие ситуации. На этот раз мяч оказался в сетке. В целом, мы сыграли именно так, как хотели. Они не могли найти выход из ситуации, но мы [до последнего] не решали исход матча», – сказал .

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