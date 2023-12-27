Гендиректор PFA раскритиковал календарь: «Страдает зрелищность – финал ЛЧ должен был стать нашим Супербоулом, но Холанд провел худшую игру в году, а у Родри были судороги»

В профсоюзе футболистов Великобритании раскритиковали плотный календарь матчей.

Генеральный директор Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Махета Моланго предупредил руководящие футбольные органы о том, что игроки могут начать обращаться в суды из-за появления новых матчей в условиях перегруженного календаря.

«Послание, которое мы передаем УЕФА, заключается в том, к этому склоняется даже не профсоюз, а сами игроки. Наше послание заключается в том, что было бы лучше сделать что-то вместе согласованным и цивилизованным образом, но [дополнительная нагрузка в календаре] подталкивает их к тому, чтобы обращаться в суды, потому что они видят, что [у чиновников] нет желания находить решения.

Случай Рафаэля Варана: печально, что игрок с таким опытом решает уйти из сборной, где ему очень нравилось. В какой-то момент ему пришлось сделать выбор в пользу своего здоровья. Куртуа заявил, что не поедет на Евро, чтобы восстановиться от травмы. Что меня беспокоит, так это то, что тренеры также давят на них. Мы слышим, как говорит, что игроки должны объявить забастовку. Клопп заявляет, что в какой-то момент нужно будет предпринять какие-то действия.

Помимо того факта, что страдают игроки, страдает зрелищность. [Финал Лиги чемпионов] должен был стать нашим Супербоулом, но этого не произошло. Де Брюйне рано выбыл, провел худшую игру в году, сказал, что у него были судороги. Это была не очень хорошая игра, и это должно заставить нас задуматься. Качество игры на поле уже не то, каким оно должно быть», – сказал Моланго.

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