Гендиректор PFA раскритиковал календарь: «Страдает зрелищность – финал ЛЧ должен был стать нашим Супербоулом, но Холанд провел худшую игру в году, а у Родри были судороги»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Рафаэль Варан Тибо Куртуа календарь Родри Эрлинг Холанд Футбол

В профсоюзе футболистов Великобритании раскритиковали плотный календарь матчей.

Генеральный директор Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Махета Моланго предупредил руководящие футбольные органы о том, что игроки могут начать обращаться в суды из-за появления новых матчей в условиях перегруженного календаря.

«Послание, которое мы передаем УЕФА, заключается в том, к этому склоняется даже не профсоюз, а сами игроки. Наше послание заключается в том, что было бы лучше сделать что-то вместе согласованным и цивилизованным образом, но [дополнительная нагрузка в календаре] подталкивает их к тому, чтобы обращаться в суды, потому что они видят, что [у чиновников] нет желания находить решения.

Случай Рафаэля Варана: печально, что игрок с таким опытом решает уйти из сборной, где ему очень нравилось. В какой-то момент ему пришлось сделать выбор в пользу своего здоровья. Куртуа заявил, что не поедет на Евро, чтобы восстановиться от травмы. Что меня беспокоит, так это то, что тренеры также давят на них. Мы слышим, как Пеп Гвардиола говорит, что игроки должны объявить забастовку. Клопп заявляет, что в какой-то момент нужно будет предпринять какие-то действия. 

Помимо того факта, что страдают игроки, страдает зрелищность. [Финал Лиги чемпионов] должен был стать нашим Супербоулом, но этого не произошло. Де Брюйне рано выбыл, Холанд провел худшую игру в году, Родри сказал, что у него были судороги. Это была не очень хорошая игра, и это должно заставить нас задуматься. Качество игры на поле уже не то, каким оно должно быть», – сказал Моланго.

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9 комментариев
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Ответ Капибарбер
и Холанд должен был получить ЗМ после такого выступления?🤔
А чё нет? Не в 1/8 же кубков худшую игру провел
+10
-2
+8
Шамана в перерыве выпустить на часок, офигеете от зрелищности
+4
-3
+1
В Англии можно убрать кубок лиги. Минус несколько матчей в сезоне не помешает. Ну а число команд в более слабых лигах(таких как Серия-А и Лига-1) сократить до 18 команд. В Испании например суперкубок вовсе не обязательно играть с полуфина. Вполне достаточно одного матча.
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Ответ Андрей Andrey
У Родри судороги. это олицетворяет весь Сити...🤡
Родри на судорогах выстоял в финале, Ливер же всем составом подкосился и просто раком на Энфилде встал еще в 1/8
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Ответ Homer Simpson
Какой финалист, такой и финал. Худшие судороги в году рано выбыли. А потом голубая половина кричит что Клопп ноет😆😆😆😆
ты хоть сам понял че сказал
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