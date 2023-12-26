Нуньес забил в АПЛ впервые за 2 месяца. У форварда «Ливерпуля» 10 (5+5) очков в 18 матчах лиги
Дарвин Нуньес забил гол в АПЛ впервые за 2 месяца.
Нападающий «Ливерпуля» открыл счет в игре против «Бернли» в 19-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).
Это первый гол уругвайца в АПЛ с 29 октября – тогда он поразил ворота «Ноттингем Форест». Всего на счету 24-летнего футболиста 5 мячей и 5 результативных передач в 18 матчах этого розыгрыша чемпионата.
Подробную статистику Нуньеса можно найти здесь.
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