Нуньес забил в АПЛ впервые за 2 месяца. У форварда «Ливерпуля» 10 (5+5) очков в 18 матчах лиги

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Бернли Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес забил гол в АПЛ впервые за 2 месяца.

Нападающий «Ливерпуля» открыл счет в игре против «Бернли» в 19-м туре АПЛ (1:0, первый тайм). 

Это первый гол уругвайца в АПЛ с 29 октября – тогда он поразил ворота «Ноттингем Форест». Всего на счету 24-летнего футболиста 5 мячей и 5 результативных передач в 18 матчах этого розыгрыша чемпионата. 

Подробную статистику Нуньеса можно найти здесь

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10 комментариев
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С учетом того, что у некоторых 0+0, 5+5 довольно неплохо)
+15
-3
+12
Ну, по запоротым моментам-то он точно лидер.
+1
0
+1
Ответ андрей быцюк
ну да так еще ж это в АПЛ надо учесть, а не в бургер лиге
ты хотел сказать еще ж в АПЛ, а не на купленном ЧМ🤣
+4
-3
+1
Ни гакпо , ни Нуньес не мудрик не заиграли по факту .. печально
0
0
0
Ответ VERBLYUD
С учетом того, что у некоторых 0+0, 5+5 довольно неплохо)
ну да так еще ж это в АПЛ надо учесть, а не в бургер лиге
+3
-3
0
Ответ Proper Chels
Тень великого Энди Кэролла.
Хоть не Мбаппе+Азар
0
0
0
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