Нуньес забил в АПЛ впервые за 2 месяца. У форварда «Ливерпуля» 10 (5+5) очков в 18 матчах лиги

Дарвин Нуньес забил гол в АПЛ впервые за 2 месяца.

Нападающий « » открыл счет в игре против « » в 19-м туре (1:0, первый тайм).

Это первый гол уругвайца в АПЛ с 29 октября – тогда он поразил ворота «Ноттингем Форест». Всего на счету 24-летнего футболиста 5 мячей и 5 результативных передач в 18 матчах этого розыгрыша чемпионата.

Подробную статистику можно найти здесь.

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