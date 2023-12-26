Клопп выиграл все 6 матчей в Боксинг дэй. Это лучший результат среди тренеров со стопроцентным показателем в этот день

Юрген Клопп выиграл все матчи в Боксинг дэй.

Сегодня « » обыграл « » в матче 19-го тура со счетом 2:0.

Под руководством «красные» выиграли все шесть матчей АПЛ в Боксинг дэй с общим счетом 19:1. Это лучший результат среди тренеров, имеющих стопроцентный показатель в играх этого дня – одержал 5 побед в 5 матчах.

Боксинг дэй (от англ. Boxing Day – «день подарков») – английская футбольная традиция, которая заключается в проведении матчей чемпионата 26 декабря, на следующий день после католического Рождества.

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