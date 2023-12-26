Клопп выиграл все 6 матчей в Боксинг дэй. Это лучший результат среди тренеров со стопроцентным показателем в этот день

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Бернли Маурисио Почеттино Футбол

Юрген Клопп выиграл все матчи в Боксинг дэй.

Сегодня «Ливерпуль» обыграл «Бернли» в матче 19-го тура АПЛ со счетом 2:0. 

Под руководством Юргена Клоппа «красные» выиграли все шесть матчей АПЛ в Боксинг дэй с общим счетом 19:1. Это лучший результат среди тренеров, имеющих стопроцентный показатель в играх этого дня – Маурисио Почеттино одержал 5 побед в 5 матчах.

Боксинг дэй (от англ. Boxing Day – «день подарков») – английская футбольная традиция, которая заключается в проведении матчей чемпионата 26 декабря, на следующий день после католического Рождества. 

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14 комментариев
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Какой же Клопп рождественский!
+16
-2
+14
неплохо, надо держаться в тройке с Сити и Арсеналом, а весной кто знает, с одной стороны без ЛЧ должно быть полегче, а с другой Куперы, Тирни и ВАРы, которые знают в какую сторону свистеть
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+14
Ответ Ебздрогыч
Какой же Клопп рождественский!
Юрген-Роберт Клопп-Рождественский.
+10
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Знаете такой фильм Время? Там время являлось валютой, и нужно было зарабатывать себе время чтобы прожить, а если оно закончится, то ты умрешь. У пользователя ман сити похожая система. Если он перестанет ставить минусы и негативные, ни на чем не обоснованные комментарии на ветке Ливерпуля, то его не станет)
+3
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+3
Ответ mantihor_e
неплохо, надо держаться в тройке с Сити и Арсеналом, а весной кто знает, с одной стороны без ЛЧ должно быть полегче, а с другой Куперы, Тирни и ВАРы, которые знают в какую сторону свистеть
Как говорится, через Тирни - к звездам!
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Проблема только в том, что у Ливерпуля частенько характерный спад в январе-феврале.

Ну посмотрим.
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Какой же Клопп крутой!!!
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только из этой новости понял, что боксинг Дэй это всего один тур в определенные даты, раньше думал что так называют этот марафон из 3-4х туров , которые играются с перерывом в 2/3 дня
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Ответ Ебздрогыч
Какой же Клопп рождественский!
Соперники так и не дождались подарков
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Ответ Ебздрогыч
Какой же Клопп рождественский!
Спортс без плюсодроч...го комментария ебздрогыча это не спортс
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Ответ Салауат Нуралиев
Знаете такой фильм Время? Там время являлось валютой, и нужно было зарабатывать себе время чтобы прожить, а если оно закончится, то ты умрешь. У пользователя ман сити похожая система. Если он перестанет ставить минусы и негативные, ни на чем не обоснованные комментарии на ветке Ливерпуля, то его не станет)
с Тимберлейком вроде бы
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Ответ zzzeeerrrooo
с Тимберлейком вроде бы
и Киллианом Мерфи, не?
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Ответ Snid
и Киллианом Мерфи, не?
да конечно
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