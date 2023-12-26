«Ливерпуль» не проигрывает 12 матчей подряд в АПЛ – 7 побед, 5 ничьих. Дальше – игра с «Ньюкаслом»

«Ливерпуль» продлил серию матчей без поражений в АПЛ.

Сегодня команда обыграла « » в 19-м туре чемпионата Англии – 2:0.

«Красные» не проигрывают в на протяжении 12 матчей подряд – за этот период они одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью.

1 января мерсисайдцы примут «Ньюкасл» в рамках 20-го тура лиги.

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