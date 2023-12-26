«Ливерпуль» не проигрывает 12 матчей подряд в АПЛ – 7 побед, 5 ничьих. Дальше – игра с «Ньюкаслом»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Бернли Футбол

«Ливерпуль» продлил серию матчей без поражений в АПЛ.

Сегодня команда Юргена Клоппа обыграла «Бернли» в 19-м туре чемпионата Англии – 2:0. 

«Красные» не проигрывают в АПЛ  на протяжении 12 матчей подряд – за этот период они одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью. 

1 января мерсисайдцы примут «Ньюкасл» в рамках 20-го тура лиги. 

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30 комментариев
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Эти ничьи со всякими Лутонами и Манчестер Юнайтедами могут в конце сильно аукнуться.
+48
-2
+46
Если бы не судьи, то шли бы без поражений в АПЛ
+36
-4
+32
Ответ chesko10
чем чёрт не шутит, может и скинут МС с их гребаного насеста!
С таким судейством?
+32
-4
+28
Ответ igls54
Обиднее всего, 2 очка с Арсеналом, украденных судьями
Больше обидно за потерянные очки с Тоттенхэмом
+20
0
+20
Ответ ОттоДракула
Эти ничьи со всякими Лутонами и Манчестер Юнайтедами могут в конце сильно аукнуться.
Ну Лутон хоть всем топам кровь пьёт. А вот об МЮ спотыкаться негоже
+15
-1
+14
Ответ Дорфи
С таким судейством?
Да, гол Эллиота, конечно, это не гол Диаса с ТОТ, но все равно очень обидно за него и Гравенберха.
+11
0
+11
Вопреки судьям Ливерпуль держится в лидерах. Вот и сегодня судьи топили изо всех сил, но не выгорело
+8
0
+8
Обиднее всего, 2 очка с Арсеналом, украденных судьями
+10
-3
+7
чем чёрт не шутит, может и скинут МС с их гребаного насеста!
+8
-1
+7
Ответ Ollala
Если бы не судьи, то шли бы без поражений в АПЛ
И с отрывом очей 7 от второго места, да.
+8
-2
+6
Жота, расскажи Нуньесу как ты это делаешь!
+6
-1
+5
Ответ ОттоДракула
Эти ничьи со всякими Лутонами и Манчестер Юнайтедами могут в конце сильно аукнуться.
Забавно, но ничья с МЮ куда больше испортила настроение, чем ничья с Лутоном
+5
0
+5
Ответ Любезный Коссутий
выездной Ньюкасл мертвый, порт оформит очередную победу - можно не сомневаться.
Нуньес по старой памяти может дубль сделает.
+3
0
+3
Ответ igls54
Обиднее всего, 2 очка с Арсеналом, украденных судьями
2 с Арсеналом . А сколько очков ещё украли с другими клубами ...😡🤦
+2
0
+2
Статистика и заголовки забавная штука. Недавно тут про Ливерпуль было "1 победа в 4 последних матчах")
+2
0
+2
1 января интереснейший день в мире спорта..
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Эти ничьи со всякими Лутонами и Манчестер Юнайтедами могут в конце сильно аукнуться.
Жостко😂
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очень много эмоций, но пока что всё очень даже не плохо...
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Ответ Тимур Кокоев
Жостко😂
такие реалии
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Ответ Дорфи
С таким судейством?
это цитата сэра Алекса про Ливерпуль, в момент их тотальной доминации по титулам в Англии. Помешать Ливерпулю стать чемпионом в этом сезоне может многое, но рано ещё об этом говорить. Посмотрим что будет после 38го тура.
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Ньюкасл сейчас разобранный и вымотанный, надо выигрывать, хорошо что Жота вернулся, Нуньесу, Гакпо и Диасу не хватает его хладнокровия
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Ответ Snid
Нуньес по старой памяти может дубль сделает.
🤣🤣🤣👍👍
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Ответ Любезный Коссутий
выездной Ньюкасл мертвый, порт оформит очередную победу - можно не сомневаться.
С манками тоже так думали. А в итоге не смогли обыграть этих мертвецов. А тут Ньюкасл. Они в разы сильнее розовых.
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я не пойму почему ети суди досихпор ведёт матч!
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"Ливерпуль" ещё ни разу не проиграл в этой АПЛ (поражение от "Тоттенхэма" - это проигрыш не сопернику, а судьям). Что удивительно, потому что играют они посредственно. Недавно вот даже "МЮ" не обыграли, ещё и дома. Вообще 7 побед при 5 ничьих - ещё и с такими играми, как с "Фулхэмом" и "Лутоном" - не достижение для команды, которая борется за высокие места. Выигрывают они со скрипом. По сути на 1 выигранный матч у них приходится 1 ничья. Потеряли они за эти 12 туров 10 очков: так себе достижение для претендента на чемпионство.
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Ответ ArnoNeputevy
"Ливерпуль" ещё ни разу не проиграл в этой АПЛ (поражение от "Тоттенхэма" - это проигрыш не сопернику, а судьям). Что удивительно, потому что играют они посредственно. Недавно вот даже "МЮ" не обыграли, ещё и дома. Вообще 7 побед при 5 ничьих - ещё и с такими играми, как с "Фулхэмом" и "Лутоном" - не достижение для команды, которая борется за высокие места. Выигрывают они со скрипом. По сути на 1 выигранный матч у них приходится 1 ничья. Потеряли они за эти 12 туров 10 очков: так себе достижение для претендента на чемпионство.
Ага. Вот только чтобы стать чемпионом не обязательно играть идеально и выигрывать все матчи, достаточно набрать очков больше чем у других команд.
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Ответ ArnoNeputevy
"Ливерпуль" ещё ни разу не проиграл в этой АПЛ (поражение от "Тоттенхэма" - это проигрыш не сопернику, а судьям). Что удивительно, потому что играют они посредственно. Недавно вот даже "МЮ" не обыграли, ещё и дома. Вообще 7 побед при 5 ничьих - ещё и с такими играми, как с "Фулхэмом" и "Лутоном" - не достижение для команды, которая борется за высокие места. Выигрывают они со скрипом. По сути на 1 выигранный матч у них приходится 1 ничья. Потеряли они за эти 12 туров 10 очков: так себе достижение для претендента на чемпионство.
Да,но только Фулхэм Ливерпуль так то обыграл.
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