«Ливерпуль» не проигрывает 12 матчей подряд в АПЛ – 7 побед, 5 ничьих. Дальше – игра с «Ньюкаслом»
«Ливерпуль» продлил серию матчей без поражений в АПЛ.
Сегодня команда Юргена Клоппа обыграла «Бернли» в 19-м туре чемпионата Англии – 2:0.
«Красные» не проигрывают в АПЛ на протяжении 12 матчей подряд – за этот период они одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью.
1 января мерсисайдцы примут «Ньюкасл» в рамках 20-го тура лиги.
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