Кейн забил 52-й гол в 2023-м. У Роналду, Холанда и Мбаппе – по 50

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Харри Кейн забил 52-й гол в 2023 году.

Нападающий «Баварии» поразил ворота «Вольфсубрга» в 16-м туре Бундеслиги (2:1, перерыв). 

Англичанин забил 52-й мяч за клуб и сборную в 2023 году. По этому показателю он опережает Криштиану РоналдуЭрлинга Холанда и Килиана Мбаппе – у них по 50 голов. 

Подробную статистику Харри можно найти здесь

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13 комментариев
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можно Роналду сюда не включать, он не из топ 5 лиг.
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Если верблюд занимает первое место по скорости среди остальных верблюдов, означает ли это, что он быстрее гепарда?
Л-Логика Спортса
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Реал очень промахнулся с НЕпокупкой Кейна. Закрыли бы вопрос с нападающим на 3-4 года. Жаль
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какую же конфетку положил 😌
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Ответ OldRedWhite
Полный бред считать голы за календарный год ! Только за сезон надо
Ты наверное хотел сказать "публиковать"?
А так статистики какой только не бывает.
Простор для фантазии там бесконечный.
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Машина!!!
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Полный бред считать голы за календарный год !
Только за сезон надо
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Кейн вроде и отыграл больше остальных
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Где-то локти кусает Левандовски, которому царские условия предлагала Бавария, а он захотел новый вызов, и теперь ни рыба ни мясо в он в Барселоне
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