Кейн забил 52-й гол в 2023-м. У Роналду, Холанда и Мбаппе – по 50

Харри Кейн забил 52-й гол в 2023 году.

Нападающий «Баварии» поразил ворота «Вольфсубрга» в 16-м туре Бундеслиги (2:1, перерыв).

Англичанин забил 52-й мяч за клуб и сборную в 2023 году. По этому показателю он опережает , и – у них по 50 голов.

Подробную статистику можно найти здесь.

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