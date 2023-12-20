Кейн забил 52-й гол в 2023-м. У Роналду, Холанда и Мбаппе – по 50
Харри Кейн забил 52-й гол в 2023 году.
Нападающий «Баварии» поразил ворота «Вольфсубрга» в 16-м туре Бундеслиги (2:1, перерыв).
Англичанин забил 52-й мяч за клуб и сборную в 2023 году. По этому показателю он опережает Криштиану Роналду, Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе – у них по 50 голов.
Подробную статистику Харри можно найти здесь.
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Л-Логика Спортса
А так статистики какой только не бывает.
Простор для фантазии там бесконечный.
Только за сезон надо