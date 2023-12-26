Рэтклифф – фанатам «МЮ»: «Верю, что мы добьемся спортивного успеха в дополнение к коммерческому. Это потребует времени, мы работаем на долгосрочную перспективу»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Джим Рэтклифф Футбол

Новый акционер «Манчестер Юнайтед» обратился к болельщикам клуба.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» официально одобрил продажу Джиму Рэтклиффу 25% акций на сумму 1,25 млрд фунтов. Британский бизнесмен планирует инвестировать в клуб 245 млн фунтов.

«Я верю, что мы можем добиться спортивного успеха на поле в дополнение к несомненному коммерческому успеху, которым пользуется клуб. Это потребует времени и терпения наряду со строгостью и высочайшим уровнем профессионального менеджмента.

У вас высокие ожидания от «Манчестер Юнайтед», и у нас тоже. В спорте нет никаких гарантий, и перемены неизбежно могут потребовать времени, но мы работаем на долгосрочную перспективу, и вместе мы хотим помочь вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где клубу самое место – на вершину английского, европейского и мирового футбола.

Я очень серьезно отношусь к этим обязательствам», – заявил Рэтклифф в открытом письме к болельщикам.

Джим Рэтклифф – безжалостный капиталист и любитель риска. Занялся бизнесом в 40 и переругался со всеми

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19 комментариев
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Ответ Николай Бойко
Word of the boy
вот это уровень инглиша. красава.
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Верим
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Фанаты коммерческого успеха здесь?
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То что человек который будет отвечать за спортивные результаты клуба выступил с обращением к болельщикам - это хороший знак
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Тен Хаг вас всех приведёт к трофеям.
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Спортивный в ДОПОЛНЕНИЕ к коммерческому, а не наоборот
Понятненько)
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Тут вопрос в мотивации. Надо любить футбол так, как Абрамович, как шейхи из Манчестер Сити. И они с душой всё делают. А все остальные просто наживаются. Поэтому я рад, что в Реале другая система.
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Что бы добиться успеха на поле, ему нужно эти 245 лямов вложить в структуру клуба, а не в игроков....
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мы работаем по гроб жизни...
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Короче, засучить рукава и запастись терпением.
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Сейчас это просто слова, нужны хоть мало мальские результаты. К нынешнему руководству клуба доверия нет и вернуть его будет не просто.
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