Рэтклифф – фанатам «МЮ»: «Верю, что мы добьемся спортивного успеха в дополнение к коммерческому. Это потребует времени, мы работаем на долгосрочную перспективу»

Новый акционер «Манчестер Юнайтед» обратился к болельщикам клуба.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» официально одобрил продажу Джиму Рэтклиффу 25% акций на сумму 1,25 млрд фунтов. Британский бизнесмен планирует инвестировать в клуб 245 млн фунтов.

«Я верю, что мы можем добиться спортивного успеха на поле в дополнение к несомненному коммерческому успеху, которым пользуется клуб. Это потребует времени и терпения наряду со строгостью и высочайшим уровнем профессионального менеджмента.

У вас высокие ожидания от «Манчестер Юнайтед», и у нас тоже. В спорте нет никаких гарантий, и перемены неизбежно могут потребовать времени, но мы работаем на долгосрочную перспективу, и вместе мы хотим помочь вернуть «Манчестер Юнайтед» туда, где клубу самое место – на вершину английского, европейского и мирового футбола.

Я очень серьезно отношусь к этим обязательствам», – заявил Рэтклифф в открытом письме к болельщикам.

Джим Рэтклифф – безжалостный капиталист и любитель риска. Занялся бизнесом в 40 и переругался со всеми

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