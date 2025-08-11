«Фулхэм» предложил 37 млн евро и бонусы за Кевина. «Шахтер» хочет 50 млн евро за вингера

«Шахтер» получил новое предложение от «Фулхэма» о трансфере Кевина.

Ранее сообщалось , что клуб АПЛ предложил 30 млн евро плюс бонусы за 22-летнего вингера. Общая стоимость трансфера могла бы составить 40 млн евро, но английский клуб получил отказ.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , «Фулхэм » подал новое официальное предложение донецкому клубу. Его сумма оценивается в 37 млн евро плюс бонусы.

Однако «Шахтер » настаивает на 50 млн евро за футболиста.

В этом сезоне бразилец забил 4 гола и сделал 2 передачи в 3 матчах квалификации Лиги Европы. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .