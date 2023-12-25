Фанаты «МЮ» о продаже 25% акций клуба Рэтклиффу: «Смешанные чувства. Руководство обязано объяснить, как будет работать новая структура и куда будут направлены инвестиции»

Фанаты отреагировали на продажу доли акций «Манчестер Юнайтед» Джиму Рэтклиффу.

Вчера «Манчестер Юнайтед» официально одобрил продажу Рэтклиффу 25% акций на сумму 1,25 млрд фунтов. Британский бизнесмен планирует инвестировать в клуб 245 млн фунтов.

Объединение болельщиков клуба Manchester United Supporters’ Trust (MUST) отреагировали на это событие.

«На протяжении 18 лет долгов, упадка и неумелого руководства болельщики «Манчестер Юнайтед» громко и последовательно призывали к переменам в нашем клубе. Когда почти год назад было объявлено о так называемом стратегическом пересмотре, наконец-то стало ясно, что на горизонте маячит продажа клуба, которая потенциально могла бы принести новые инвестиции и новое направление, в котором так явно нуждается «Манчестер Юнайтед».

На этом фоне у фанатов сегодня очень смешанные чувства. Мы приветствуем инвестиции от поддерживающего «МЮ» с детства сэра и его компании INEOS, но многие пожелают, чтобы его доля акций была больше, чем первоначально заявленные 25%.

Мы принимаем к сведению заявления о том, что он и его команда будут контролировать спортивную деятельность, но недоумеваем, как любая организация может передать свой основной бизнес в руки миноритарного акционера и как это может эффективно работать на практике.

Теперь владельцы и руководство клуба обязаны должным образом объяснить, как будет работать эта новая структура, куда будут направлены новые инвестиции и как это принесет пользу команде на поле. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем поговорим с руководством клуба и командой INEOS, чтобы понять их планы и задать им очень много вопросов, которые возникают у болельщиков сегодня.

Сегодняшний день может – просто может – стать шагом вперед для « » после нескольких очень трудных лет. Но поскольку по-прежнему у руля, люди должны понимать, что болельщики «Юнайтед» останутся скептиками и будут ждать изменений на практике», – говорится в заявлении MUST.

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