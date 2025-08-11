Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
Дин Хендерсон угостил болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии.
«Кристал Пэлас» завоевал трофей, победив «Ливерпуль» в серии пенальти (2:2, пен. 3:2).
После матча несколько болельщиков «орлов» рассказали в соцсетях, что вратарь Дин Хендерсон оплатил им напитки в пабе на сумму 1000 фунтов.
«Дин Хендерсон только что зашел в The Alsopp Arms и оставил 1000 фунтов на барной стойке, чтобы мы все могли выпить. Легенда. Полностью понимает этот клуб. Ваше здоровье 🍺❤💙», – написал фанат Роб Гейл.
Хендерсон о победе над «Ливерпулем» в Суперкубке: «Два трофея за три месяца – исторический момент для «Пэлас». Мы заслужили это»
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31252 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Роба Гейла
