Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии

Дин Хендерсон угостил болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии.

«Кристал Пэлас » завоевал трофей, победив «Ливерпуль » в серии пенальти (2:2, пен. 3:2).

После матча несколько болельщиков «орлов» рассказали в соцсетях, что вратарь Дин Хендерсон оплатил им напитки в пабе на сумму 1000 фунтов.

«Дин Хендерсон только что зашел в The Alsopp Arms и оставил 1000 фунтов на барной стойке, чтобы мы все могли выпить. Легенда. Полностью понимает этот клуб. Ваше здоровье 🍺❤💙», – написал фанат Роб Гейл.

