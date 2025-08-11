КДК не рассмотрит поведение Станковича в матче с «Локомотивом»: «В протоколе ничего нет»
КДК РФС не будет рассматривать поведение Деяна Станковича в дерби.
«Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 2:4 в 4-м туре Мир РПЛ. После свистка на перерыв главный тренер красно-белых высказывал претензии судьям, вокруг него собрались игроки и тренеры обеих команд. Стычки удалось избежать.
– Рассмотрим скандирование болельщиками «Локомотива» и «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи матча.
– Будет ли рассматриваться поведение Станковича?
– Нет. В протоколе ничего нет, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31251 голос
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости