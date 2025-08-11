КДК не рассмотрит поведение Станковича в матче с «Локомотивом»: «В протоколе ничего нет»

КДК РФС не будет рассматривать поведение Деяна Станковича в дерби.

«Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 2:4 в 4-м туре Мир РПЛ . После свистка на перерыв главный тренер красно-белых высказывал претензии судьям, вокруг него собрались игроки и тренеры обеих команд. Стычки удалось избежать.

– Рассмотрим скандирование болельщиками «Локомотива» и «Спартака » оскорбительных выражений в адрес судьи матча.

– Будет ли рассматриваться поведение Станковича?

– Нет. В протоколе ничего нет, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.