«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
«Балтика» – лучшая команда по xG в текущем сезоне Мир РПЛ.
Калининградцы лидируют по ожидаемым голам в чемпионате России с показателем 8.7 xG.
За ними следуют «Локомотив» (7.2 xG), «Акрон» (6.9 xG), «Зенит» (6,8 xG) и «Рубин» (6.2 xG).
В среднем команда Андрея Талалаева создает моментов на 2.17 гола за матч. За время сбора этой статистики (с сезона-2016/17) было лишь две команды с более высоким xG за игру в среднем: «Зенит» в сезоне-2020/21 (2.33) и «Зенит»-2019/20 (2.22).
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31252 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Opta Sports
