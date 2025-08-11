«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й

«Балтика» – лучшая команда по xG в текущем сезоне Мир РПЛ.

Калининградцы лидируют по ожидаемым голам в чемпионате России с показателем 8.7 xG.

За ними следуют «Локомотив » (7.2 xG), «Акрон » (6.9 xG), «Зенит» (6,8 xG) и «Рубин » (6.2 xG).

В среднем команда Андрея Талалаева создает моментов на 2.17 гола за матч. За время сбора этой статистики (с сезона-2016/17) было лишь две команды с более высоким xG за игру в среднем: «Зенит» в сезоне-2020/21 (2.33) и «Зенит »-2019/20 (2.22).