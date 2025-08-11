Осинькин о лимите: «Он касается 3-4 клубов, все могут подстроиться. Из-за введения нового РПЛ многое не потеряет»
Игорь Осинькин не видит проблемы в ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что со следующего сезона будет введен новый лимит на легионеров, согласно которому 10 иностранцев смогут находиться в заявке, а 5 из них выйти на поле.
«Лимит на легионеров касается трех, четырех клубов в российском футболе. Я всегда работал в таких командах, которые не знали о проблемах с лимитом, даже намеков не было.
Учитывая новые реалии, все клубы РПЛ смогут подстроиться. Наш чемпионат многое не потеряет из-за введения нового лимита на легионеров», – сказал бывший главный тренер «Крыльев Советов» и других клубов.
Напомним, сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, но только 8 из них могут одновременно выходить на поле.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
