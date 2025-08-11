«Акрон» сыграет с ЦСКА. Ждем всех на домашнем матче Кубка!
Во втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Акрон» принимает ЦСКА. Матч пройдет завтра, 12 августа, в 17:15 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
В первом туре «Акрон» одержал домашнюю победу над «Балтикой» со счетом 2:1. Армейцы с аналогичным счетом победили своего соперника – «Локомотив». Приходите на второй важный тур в Кубке!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
