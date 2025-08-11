  • Спортс
  • Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
9

Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»

Вирджил ван Дейк недоволен из-за прерванной минуты молчания в память о Жоте.

Вчера «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии (2:2, по пенальти – 2:3). 

Перед началом игры на «Уэмбли» состоялась минута молчания в память о погибших в ДТП форварде «красных» Диогу Жоте и его брате Андре Тейшейра да Силве, выступавшем за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии. Однако арбитр Крис Кавана был вынужден прервать церемонию из-за шума со стороны небольшой группы болельщиков «Пэлас».

Капитан мерсисайдцев высказался об инциденте после матча.

«Да, я разочарован. Это единственное, что я могу сказать.

Многие пытались их утихомирить, но, очевидно, это не помогло. Что есть, то есть.

Такое невозможно контролировать… Сколько людей здесь было? 80 тысяч, так что да, услышать такое разочаровывает.

Но если эти люди смогут вернуться домой, будучи довольными собой, что ж…», – сказал ван Дейк.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoКристал Пэлас
logoСуперкубок Англии
logoУэмбли
Андре Тейшейра да Силва
logoВирджил ван Дейк
болельщики
Крис Кавана
происшествия
logoДиогу Жота
стадионы
