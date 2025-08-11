  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»


Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»

Марио Балотелли не отказался бы перейти в «Реал».

34-летний нападающий стал свободным агентом после ухода из «Дженоа». Итальянец сыграл 6 матчей за клуб в Серии А, получил две желтых карточки и провел в среднем 9 минут на поле.

– Итак, есть ли у тебя мечта?

– Играть за «Реал Мадрид»…

– Серьезно?

– Я ищу клуб, который мне доверяет. Хочу играть еще два-три года. Потом перейду к своему брату Эноку.

– Куда?

– Он играет в любительском футболе за «Вадо». Посмотрим. В любом случае, я обещал ему, что закончу карьеру, играя с ним.

– Пока что ты тренируешься. Ты уже в форме?

– Все в порядке. Чувствую себя готовым, – сказал Балотелли.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoМарио Балотелли
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
