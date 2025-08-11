Интересовавший «Спартак» Влап перешел в катарский «Аль-Ахли» из «Твенте»

Михел Влап, которым интересовался «Спартак», перешел в катарский «Аль-Ахли».

Ранее в «Твенте » заявили , что трансфер 28-летнего полузащитника в московский клуб сорвался.

Красно-белые были близки к покупке игрока в прошлом месяце за 4 млн евро. Сообщалось, что с игроком согласовали контракт до 2028 года.

Сегодня нидерландский клуб объявил, что футболист продолжит карьеру в Катаре.

В прошедшем сезоне Эредивизи Влап отдал 8 голевых передач в 36 играх – больше всех в клубе. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь .