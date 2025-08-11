Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»

Виталий Дьяков раскритиковал футбол «Спартака».

В 4-м туре Мир РПЛ команда Деяна Станковича уступила «Локомотиву » со счетом 2:4. Красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка.

«Безумно странной была пролонгация контракта Станковича. Все привыкли, что «Спартак» априори претендент на самые высокие места. Но пятое место, полный провал зимней предсезонки и весенней части чемпионата – зачем было продлевать?

Это ошибка того, кто это делал, возможно, спортивного директора, как одного из инициаторов. Потому, если будет отставка Станковича, то и спортдиректор должен покинуть команду. И в зимних трансферах тоже провал: на 30 миллионов купили Гарсию, Солари.

В матче с «Локомотивом» Станкович поменял схему – начали играть в три центральных, использовать Солари как латераля, но у команды ужасная игра в обороне. Батраков далеко не самый габаритный, но забивает два мяча головой и продавливает. Особенно когда Батраков вывел «Локомотив» вперед, сделав счет 3:2 – это вообще ни в какие ворота не лезет.

Такое ощущение, что игроки не понимают ни требований, ни того, что хочет Станкович. Смотришь на «Спартак» – ни характера, ни желания и, как результат, некачественный футбол. Полный крах. А увольнение Станковича – дело времени», – сказал бывший защитник «Ростова» и «Динамо».