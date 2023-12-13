Рамос о поражении от «Ланса»: «Пенальти в наши ворота видел только судья, это скандал, безумие. Я всегда был сторонником ВАР, невероятно, что момент не проверили»

Серхио Рамос недоволен судейством в матче с «Лансом».

« » уступила «Лансу» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2) и вылетела из еврокубков, заняв последнее место в своей группе.

Счет на 63-й минуте матча открыл хавбек « » Пшемыслав Франковски, реализовавший пенальти.

«Мы очень огорчены вылетом из турнира. У нас был очень хороший шанс победить и попасть в Лигу Европы. Думаю, что сегодня мы провели очень яркий матч, несмотря на поражение.

Все сложилось так, как сложилось, но, по крайней мере, мы сохраняем спокойствие, что отдали все на поле – это меньшее, чего требует наша эмблема, наша гордость и честь».

О судействе

«Я схватился за голову, наблюдая за [тем, как судья назначил] пенальти. Это безумие. Этот пенальти [в ворота «Севильи»] видел только он. Обычно мы не обсуждаем решения судей, но я думаю, что то, что произошло сегодня – это скандал. Я не знаю, что происходит, но мелочи, которые происходят в таких матчах, очень важны. Маленькие детали имеют решающее значение.

Мы понимаем боль и разочарование болельщиков, нормально, что они злятся на нас.

Я всегда был сторонником ВАР, потому что технологии помогают судьям, ведь им приходится принимать очень сложные решения за считанные секунды. Мы спросили, почему момент не проверили. Это невероятно», – сказал защитник «Севильи» в интервью Movistar Plus.

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