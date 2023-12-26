Головин о клубах мечты: «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария», «Сити» – перешел бы не думая. А чемпионат – вообще без разницы»
Александр Головин назвал клубы, стиль игры которых нравится ему больше всего.
– Ты сейчас смотришь европейский футбол? Какая команда больше всего нравится тебе по стилю игры, взаимодействию, составу?
– Нравится, как играют «ПСЖ», «Реал» и, наверное, «Манчестер Сити» с «Арсеналом». Мне нравится их атакующий стиль игры.
– Чемпионат твоей мечты?
– Нет такого, честно, чтобы я прямо горел.
– Не Англия?
– Нет рвения к какому-то чемпионату. Можно, наверное, выбрать несколько команд мечты, а чемпионат – Англия, Франция, Италия, вообще без разницы.
– А клуб мечты?
– Один не смогу назвать, могу несколько. Не мечты, опять же, а куда бы я перешел без раздумий – тяжело сказать, что это мечта.
Это «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария», «Сити» – наверное, все. Это те, куда я перешел бы, наверное, даже не думая, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.
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PS лично у меня в заголовке Реал есть
В Англию идеально в Брайтон к де Дзерби
И команда играет и деньги в АПЛ есть
В Германию даже не знаю🤔 Боруссия Д? Возможно,но они не будут платить 30+
В Байер к Алонсо тоже нет
У Лейпцига другая политика
А в сарии А и Ла Лиге у интересных играющих команд банально нет столько денег
Играй в Монако,Саша
Нет ничего такого крутого в Сане, чтобы его забрали. Он просто там научился двигаться, прибавил в атлетизме. На фоне остальных РПЛят он выглядит здорово. Но на фоне крутых игроков - Саня остается Саней. Если бы не русский владелец - Сане бы не предложили продлить контракт после его многочисленных травм и сухой статистики. Просто повезло. Ну и когда состав Монако стал совсем уж слабейшим, то тут Саня стал выделяться, что логично.
В общем, Саня съездил в оздоровительный лагерь, подкачался и подтянулся, приедет домой через пару лет будет выглядеть как атлет среди доходяг. Зато на звезд мировых посмотрел и на крутой футбол высокого уровня. Я думаю воспользоваться трамплином "Монако" мог бы из российских игроков только Акинфеев. Позиция востребованная у него была на его молодые годы, вполне-вполне для топ-клубов. Это не десятка или инсайд, где тебе надо быть лучше бразильцев или суперскоростных французских "афроамериканцев".