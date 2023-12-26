Александр Головин назвал клубы, стиль игры которых нравится ему больше всего.

– Ты сейчас смотришь европейский футбол? Какая команда больше всего нравится тебе по стилю игры, взаимодействию, составу?

– Нравится, как играют « », «Реал» и, наверное, « » с « ». Мне нравится их атакующий стиль игры.

– Чемпионат твоей мечты?

– Нет такого, честно, чтобы я прямо горел.

– Не Англия?

– Нет рвения к какому-то чемпионату. Можно, наверное, выбрать несколько команд мечты, а чемпионат – Англия, Франция, Италия, вообще без разницы.

– А клуб мечты?

– Один не смогу назвать, могу несколько. Не мечты, опять же, а куда бы я перешел без раздумий – тяжело сказать, что это мечта.

Это « », «Барса», «ПСЖ», « », «Сити» – наверное, все. Это те, куда я перешел бы, наверное, даже не думая, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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