Головин о клубах мечты: «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария», «Сити» – перешел бы не думая. А чемпионат – вообще без разницы»

Теги Бавария ПСЖ Монако Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Сборная России по футболу Арсенал Александр Головин Футбол

Александр Головин назвал клубы, стиль игры которых нравится ему больше всего.

– Ты сейчас смотришь европейский футбол? Какая команда больше всего нравится тебе по стилю игры, взаимодействию, составу?

– Нравится, как играют «ПСЖ», «Реал» и, наверное, «Манчестер Сити» с «Арсеналом». Мне нравится их атакующий стиль игры.

– Чемпионат твоей мечты?

– Нет такого, честно, чтобы я прямо горел.

– Не Англия?

– Нет рвения к какому-то чемпионату. Можно, наверное, выбрать несколько команд мечты, а чемпионат – Англия, Франция, Италия, вообще без разницы.

– А клуб мечты?

– Один не смогу назвать, могу несколько. Не мечты, опять же, а куда бы я перешел без раздумий – тяжело сказать, что это мечта.

Это «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария», «Сити» – наверное, все. Это те, куда я перешел бы, наверное, даже не думая, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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21 комментарий
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Будет забавно если перейдет в Барсу и всплывет его легендарный пост из вк "вот и sosнула Барса"
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Монако вроде отличный клуб-трамплин для таких переходов в большие клубы, но в случае с Саней вообще не представляю такого трансфера. Даже не знаю, как это объяснить. Вроде лидер команды, всего 27 лет, играет на очень важной позиции, цена вполне доступная, в зависимости от контракта еще можно и скинуть, но скорее Фофана или Закария перейдут в большую команду, чем Головин. Возможно, играй он в Германии, шансов было бы больше. В любом случае, успехов Сане, какой бы путь он не избрал!
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+11
Ответ Инженер Управляющий
В заголовке специально убрали Реал, который он называет первым?
конечно специально, это заговор против Реала. Везде агенты Лапорты(.

PS лично у меня в заголовке Реал есть
+6
-1
+5
Выбор клубой отличный,но у одного клуба банально нет денег,а уровень других не тянет сам Головин
В Англию идеально в Брайтон к де Дзерби
И команда играет и деньги в АПЛ есть
В Германию даже не знаю🤔 Боруссия Д? Возможно,но они не будут платить 30+
В Байер к Алонсо тоже нет
У Лейпцига другая политика
А в сарии А и Ла Лиге у интересных играющих команд банально нет столько денег
Играй в Монако,Саша
+3
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+3
Ответ kisliy33
ПСЖ? серьезно?
тоже удивил этот ответ. э в одном чемпионате все-таки играют, и говорить вслух про готовность перейти туда без раздумий, как-то некрасиво звучит перед болельщиками клуба.
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ПСЖ? серьезно?
+3
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А зенит??! ааа?
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Четвёртый кусок его вью читаю. Вот насколько адекватный парень вырос. Ни по какому вопросу косяков нет. Молодец!
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ПСЖ?! Не лояльно как то! Хотя Мбаппе именно так и переходил
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Да, хотелось бы Сашу в Баварии увидеть
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Ответ Men77
конечно специально, это заговор против Реала. Везде агенты Лапорты(. PS лично у меня в заголовке Реал есть
🤣
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Ответ superbro
Будет забавно если перейдет в Барсу и всплывет его легендарный пост из вк "вот и sosнула Барса"
))
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Ответ Сергей Галынский
Выбор клубой отличный,но у одного клуба банально нет денег,а уровень других не тянет сам Головин В Англию идеально в Брайтон к де Дзерби И команда играет и деньги в АПЛ есть В Германию даже не знаю🤔 Боруссия Д? Возможно,но они не будут платить 30+ В Байер к Алонсо тоже нет У Лейпцига другая политика А в сарии А и Ла Лиге у интересных играющих команд банально нет столько денег Играй в Монако,Саша
Мне кажется в Ливерпуль бы подошёл, Саня проделывает большой объем работы, будет явно не хуже Япошки в центре или Кертиса Джонса. Учитывая как часто у Ливерпуля ломаются центральные игроки шанс бы точно был.
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Ответ Arthurino
Монако вроде отличный клуб-трамплин для таких переходов в большие клубы, но в случае с Саней вообще не представляю такого трансфера. Даже не знаю, как это объяснить. Вроде лидер команды, всего 27 лет, играет на очень важной позиции, цена вполне доступная, в зависимости от контракта еще можно и скинуть, но скорее Фофана или Закария перейдут в большую команду, чем Головин. Возможно, играй он в Германии, шансов было бы больше. В любом случае, успехов Сане, какой бы путь он не избрал!
Все вы знаете, он просто слабее будет тех, на чье место он должен перейти. И сейчас, когда ему дали немножко пространства, его в топ-клубах запихнут на фланг, где он будет топтать квадратик 4х4 и все (а по факту - банка, без крыши уютных владельцев - весь романтик закончится быстро).

Нет ничего такого крутого в Сане, чтобы его забрали. Он просто там научился двигаться, прибавил в атлетизме. На фоне остальных РПЛят он выглядит здорово. Но на фоне крутых игроков - Саня остается Саней. Если бы не русский владелец - Сане бы не предложили продлить контракт после его многочисленных травм и сухой статистики. Просто повезло. Ну и когда состав Монако стал совсем уж слабейшим, то тут Саня стал выделяться, что логично.

В общем, Саня съездил в оздоровительный лагерь, подкачался и подтянулся, приедет домой через пару лет будет выглядеть как атлет среди доходяг. Зато на звезд мировых посмотрел и на крутой футбол высокого уровня. Я думаю воспользоваться трамплином "Монако" мог бы из российских игроков только Акинфеев. Позиция востребованная у него была на его молодые годы, вполне-вполне для топ-клубов. Это не десятка или инсайд, где тебе надо быть лучше бразильцев или суперскоростных французских "афроамериканцев".
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Ответ kisliy33
ПСЖ? серьезно?
Ну наверное ему лучше знать кто топ, а кто нет. Или ты, пропердев свой диван до дыр, лучше знаешь какой уровень игры у Мбаппе, Маркиньоса и прочих Хакими? По каким критериям, пердун диванный, может вообще свои бесполезные советы давать? Посмотрев обложку новой Фифы? Почитав посты таких же диванных пердунов со спорца? Какие ещё способы?
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