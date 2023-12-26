Почеттино о 56 карточках «Челси» в сезоне: «Дело не в дисциплине – игроки расстроены и хотят побеждать. В большом клубе чувствуется давление»

Теги Челси премьер-лига Англия дисквалификации Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг Коул Палмер Футбол

Маурисио Почеттино объяснил большое количество карточек у игроков «Челси».

В нынешнем сезоне АПЛ игроки «Челси» получили 56 желтых карточек – больше, чем любая другая команда турнира.

Завтрашний матч с «Кристал Пэлас» из-за перебора карточек пропустят Рахим Стерлинг и Коул Палмер.

«Мы в большом клубе, здесь чувствуется давление. Когда вы расстроены, и у вас, возможно, нет опыта, как у других команд, вы совершаете ошибки.

Палмер проводит первый сезон в качестве нашего основного игрока. Это нормально. Игрокам не все равно, они расстроены и хотят побеждать. Дело не в дисциплине. Нам нужно лучше читать игру», – сказал главный тренер «Челси».

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6 комментариев
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Ответ qiqe
лесопилка мешок без истории
Вообще-то Челси еще в далеком 1955 году выигрывал чемпионат. В свое время готовил большой материал об этом и конкретно о Рое Бентли https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rowsaboutchelsea/784105.html
Поэтому не надо здесь про отсутствие истории. Не говоря уже про кубки Англии и Кубок Кубков в 90-е гг.
+4
0
+4
Ответ qiqe
лесопилка мешок без истории
Почему без истории? 2 победы в ЛЧ не в счет? А Лига Европы? А чемпионства с Моуриньо 20 лет назад или с Конте и тем же Моуром в 10-х?

Ок, не берем в расчет эру Абрамовича. Кубок обладателей кубков (предшественник Лиги Европы) в 1998? Кубки Англии в конце 90-х?
+3
-1
+2
жёлтые от отчаяния..... интересно
+1
0
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