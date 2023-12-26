Почеттино о 56 карточках «Челси» в сезоне: «Дело не в дисциплине – игроки расстроены и хотят побеждать. В большом клубе чувствуется давление»

Маурисио Почеттино объяснил большое количество карточек у игроков «Челси».

В нынешнем сезоне игроки «Челси» получили 56 желтых карточек – больше, чем любая другая команда турнира.

Завтрашний матч с «Кристал Пэлас» из-за перебора карточек пропустят и .

«Мы в большом клубе, здесь чувствуется давление. Когда вы расстроены, и у вас, возможно, нет опыта, как у других команд, вы совершаете ошибки.

Палмер проводит первый сезон в качестве нашего основного игрока. Это нормально. Игрокам не все равно, они расстроены и хотят побеждать. Дело не в дисциплине. Нам нужно лучше читать игру», – сказал главный тренер « ».

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