Стерлинг и Палмер из-за перебора карточек не сыграют с «Пэлас» в среду. Рахим получил желтую в матче с «Вулвс» за симуляцию
Коул Палмер и Рахим Стерлинг пропустят матч с «Кристал Пэлас».
Игроки «Челси» получили желтые карточки в матче 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2). Палмер был предупрежден на 56-й минуте матча, а Стерлинг получил карточку на 9-й добавленной ко 2-му тайму минуте за симуляцию.
Ранее в этом сезоне АПЛ оба футболиста уже получили по 4 желтых карточки. Таким образом, Палмер и Стерлинг не сыграют с «Кристал Пэлас» 27 декабря.
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