Стерлинг и Палмер из-за перебора карточек не сыграют с «Пэлас» в среду. Рахим получил желтую в матче с «Вулвс» за симуляцию

Коул Палмер и Рахим Стерлинг пропустят матч с «Кристал Пэлас».

Игроки « » получили желтые карточки в матче 18-го тура против « » (1:2). Палмер был предупрежден на 56-й минуте матча, а получил карточку на 9-й добавленной ко 2-му тайму минуте за симуляцию.

Ранее в этом сезоне АПЛ оба футболиста уже получили по 4 желтых карточки. Таким образом, Палмер и Стерлинг не сыграют с « » 27 декабря.

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