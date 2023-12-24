Стерлинг и Палмер из-за перебора карточек не сыграют с «Пэлас» в среду. Рахим получил желтую в матче с «Вулвс» за симуляцию

Теги Челси премьер-лига Англия дисквалификации Вулверхэмптон Кристал Пэлас Рахим Стерлинг Коул Палмер Футбол

Коул Палмер и Рахим Стерлинг пропустят матч с «Кристал Пэлас».

Игроки «Челси» получили желтые карточки в матче 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2). Палмер был предупрежден на 56-й минуте матча, а Стерлинг получил карточку на 9-й добавленной ко 2-му тайму минуте за симуляцию.

Ранее в этом сезоне АПЛ оба футболиста уже получили по 4 желтых карточки. Таким образом, Палмер и Стерлинг не сыграют с «Кристал Пэлас» 27 декабря.

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9 комментариев
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Симулировал выход один на один?)
+8
0
+8
Ну что, ждем опять гениальный ход от Поча в виде Джексона и Брои одновременно в составе? Потом пропускаем, и тренер снова убирает двух нападающих)) Или в этот раз что-то нормальное придумают?
+7
-1
+6
Да тут кого не ставь - без разницы, команда не понимает во что ей играть.
+4
0
+4
Ну и норм, надеюсь нкунку выйдет. По проведенным минутам смотрелся единственным игроком который понимает как играть в штрафной.
+4
-1
+3
У Орлов шансы повышаются)
+1
0
+1
эхххх
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Да какая уже разница?Все равно не игра,а мучение,в каждом туре!
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