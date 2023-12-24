Почеттино об 1:2 с «Вулвс»: «Мы очень разочарованы, заслуживали гораздо большего – нужно забивать, если хотим выигрывать. У нас молодая команда, игрокам нужна адаптация – из таких матчей извлекаются уроки»

Маурисио Почеттино разочарован поражением от «Вулверхэмптона».

«Челси» уступил в выездном матче 18-го тура со счетом 1:2.

«Мы очень разочарованы, потому что, как мне кажется, заслуживали гораздо большего. Это соревнование ранит тебя, когда ты недостаточно хладнокровен. Мы создавали моменты, поэтому результат очень разочаровал. Мы пропустили после нескольких угловых, и это было действительно тяжело.

Мы много говорили в начале сезона. У нас молодая команда. Есть игроки, которые впервые играют в лиге, им нужно адаптироваться. Речь идет об уверенности и качестве. Нам нужно забивать, если мы хотим выигрывать матчи. Мы очень разочарованы. Иногда нам приходится сушить матчи, если мы не можем забить. Мы слишком много пропускали после угловых. Мы должны идти вперед и прессинговать. Молодые команды извлекают уроки из таких матчей», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.

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