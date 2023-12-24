Почеттино об 1:2 с «Вулвс»: «Мы очень разочарованы, заслуживали гораздо большего – нужно забивать, если хотим выигрывать. У нас молодая команда, игрокам нужна адаптация – из таких матчей извлекаются уроки»
Маурисио Почеттино разочарован поражением от «Вулверхэмптона».
«Челси» уступил в выездном матче 18-го тура АПЛ со счетом 1:2.
«Мы очень разочарованы, потому что, как мне кажется, заслуживали гораздо большего. Это соревнование ранит тебя, когда ты недостаточно хладнокровен. Мы создавали моменты, поэтому результат очень разочаровал. Мы пропустили после нескольких угловых, и это было действительно тяжело.
Мы много говорили в начале сезона. У нас молодая команда. Есть игроки, которые впервые играют в лиге, им нужно адаптироваться. Речь идет об уверенности и качестве. Нам нужно забивать, если мы хотим выигрывать матчи. Мы очень разочарованы. Иногда нам приходится сушить матчи, если мы не можем забить. Мы слишком много пропускали после угловых. Мы должны идти вперед и прессинговать. Молодые команды извлекают уроки из таких матчей», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.
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Мы доминировали
Играли хорошо
Заслужили победу
Не повезло
Чуть не хватило
Надо сплотиться
Верим в проект
Скорость на тренерском мостике
Серость в игре
Абсолютно нет игры, нет идей, нет тренерской руки, ничего нет
Да, набрали по объявлению (на миллиард это все понятно и вопросы к руководству)
Да команда молодая
Но что-то должно просматриваться
Хоть какой то рисунок
Какие-то положительные моменты
Ничего нет
Выезжал в ттх на скилле игроков, а в Челси нет кейна чтобы каждый тур спасать зад бестрофейника