Почеттино об 1:2 с «Вулвс»: «Мы очень разочарованы, заслуживали гораздо большего – нужно забивать, если хотим выигрывать. У нас молодая команда, игрокам нужна адаптация – из таких матчей извлекаются уроки»

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино разочарован поражением от «Вулверхэмптона».

 «Челси» уступил в выездном матче 18-го тура АПЛ со счетом 1:2.

«Мы очень разочарованы, потому что, как мне кажется, заслуживали гораздо большего. Это соревнование ранит тебя, когда ты недостаточно хладнокровен. Мы создавали моменты, поэтому результат очень разочаровал. Мы пропустили после нескольких угловых, и это было действительно тяжело.

Мы много говорили в начале сезона. У нас молодая команда. Есть игроки, которые впервые играют в лиге, им нужно адаптироваться. Речь идет об уверенности и качестве. Нам нужно забивать, если мы хотим выигрывать матчи. Мы очень разочарованы. Иногда нам приходится сушить матчи, если мы не можем забить. Мы слишком много пропускали после угловых. Мы должны идти вперед и прессинговать. Молодые команды извлекают уроки из таких матчей», – сказал главный тренер «Челси» в интервью Sky Sports.

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14 комментариев
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Да фигня все это, зато перехватили у Ливера Лавию и Кайседо)
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Почеттино уже по скрипту отвечает, как сотрудник колл-центра. Команда молодая, надо быть лучше, ребята старались, спасибо, до свидания.
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Жалко Почетино, по моему он пытается делать не совместимые вещи - строить команду и одновременно обелять владельца, пытаясь всякий шлак встраивать в команду. И есть не маленькая вероятность что так не получится. Надо уже признать факт что накупили кучу неликвида и даже если они реально видят там потенциал раскидать их по арендам тогда. Того же Мудрика, например отдать куда-нибудь в Германию или Голландию, пусть там уверенности набирается. Основная команда не место для подтягивания уровня срезу 4-5 сырых игроков.
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Дельфин конечно исполнил. За такое штрафовать надо
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Ямайка сегодня похоронил команду
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Пенчеттино наконец-то понял что Челси - исторический середняк
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Если они так продолжат извлекать уроки, то скоро в зоне вылета будут.
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Бестолковый тренер
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Судя по тому, как Челси вышел на 2 тайм, то в перерыве в раздевалке был полный трешак с истериками.Тренер ничего не контролирует, такого рзадрая даже при Поттере не было.
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Речь на пресс конференции как под копирку
Мы доминировали
Играли хорошо
Заслужили победу
Не повезло
Чуть не хватило
Надо сплотиться
Верим в проект

Скорость на тренерском мостике
Серость в игре

Абсолютно нет игры, нет идей, нет тренерской руки, ничего нет

Да, набрали по объявлению (на миллиард это все понятно и вопросы к руководству)
Да команда молодая

Но что-то должно просматриваться
Хоть какой то рисунок
Какие-то положительные моменты

Ничего нет
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К лучшему тренеру в истории Челси вопросов здесь не должно быть. Просто в том моменте Стерлинг откровенно растерялся и вместо нырнуть/отдать пас выбрал самый неудачный вариант, благо в конце матча все же исправился и напомнил всем, зачем его вообще покупали.
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Одно радует. Нкунку забивает в каждом матче.
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Где хомячки оравшие про фанотомный атакующий футбол бестрофейника? А где его топовая работа с молодежью, Броя уже стал новым кейном?
Выезжал в ттх на скилле игроков, а в Челси нет кейна чтобы каждый тур спасать зад бестрофейника
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