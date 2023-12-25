Почеттино о 1-м голе Нкунку за «Челси»: «Уверены, он станет нашим ключевым игроком. Он умеет забивать»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку Футбол

Маурисио Почеттино уверен, что Кристофер Нкунку станет ключевым игроком «Челси».

Накануне форвард забил первый гол за «синих» в дебютном матче АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2).

«Я очень рад, что Нкунку забил. Это показывает, насколько важным игроком он может быть для нас. Мы не можем на него слишком сильно давить – его очень долго не было в строю, поэтому он вышел на замену на 60-й минуте – это поможет ему плавно влиться в состав.

Он мастеровитый игрок, умеет забивать, и мы рады, что сегодня ему это удалось, хоть мы и разочарованы тем, что не выиграли.

Кристо нужно время на адаптацию, но мы вполне уверены, что он покажет свою лучшую игру и станет ключевым игроком», – сказал главный тренер «Челси».

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5 комментариев
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Ощущение, будто только Нкунку хочет играть
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Понакупали нелеквида или что у них там за тренировки и персонал, что игроки купленные в основу вечно сломаны. У них два ЦП каждый больше 100млн. Они сколько матчей вместе сыграли? То один сломан, то другой. Вчера оба травмированы. Да во всех линиях у них дорогие игроки в лазарете по пол года
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НКунку крутой нападающий 👍
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Вчера у Челси смотришь на состав и не понимаешь на кого потратили 1 миллиард евро, играют вообще непонятно и неизвестно кто 🤦‍♂️
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