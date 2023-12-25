Почеттино о 1-м голе Нкунку за «Челси»: «Уверены, он станет нашим ключевым игроком. Он умеет забивать»
Маурисио Почеттино уверен, что Кристофер Нкунку станет ключевым игроком «Челси».
Накануне форвард забил первый гол за «синих» в дебютном матче АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:2).
«Я очень рад, что Нкунку забил. Это показывает, насколько важным игроком он может быть для нас. Мы не можем на него слишком сильно давить – его очень долго не было в строю, поэтому он вышел на замену на 60-й минуте – это поможет ему плавно влиться в состав.
Он мастеровитый игрок, умеет забивать, и мы рады, что сегодня ему это удалось, хоть мы и разочарованы тем, что не выиграли.
Кристо нужно время на адаптацию, но мы вполне уверены, что он покажет свою лучшую игру и станет ключевым игроком», – сказал главный тренер «Челси».
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